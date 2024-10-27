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台股週五上揚 155.93 點，漲幅 0.67%，指數收在 23348.45 點，本週三大法人由外資與投信連袂加碼，外資買超 323.1 億元，連續第三週站在買方，投信法人更是連續第 21 週站回補，單週買超金額 55.99 億元，只有自營商賣超 170.77 億元，三大法人合計買超 208.32 億元。PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，隨著指數來到相對高檔，距離美國總統大選時間日趨接近，美股與台股皆出現高檔震盪趨勢，加上選情進入白熱化，川普與賀錦麗的民調結果不斷拉鋸，投資人觀望氣氛也將愈發濃厚。黃新迪指出，預估美國大選過後，股市將回歸經濟基本面表現，看好選後進入年底美國企業開始執行庫藏股買回旺季，預估今年美國企業買回庫藏股金額將較去年多出 20%，對美股表現來說將有加分效果。黃新迪認為，目前正值美股超級財報週，下週將登場的企業包括 Google、微軟、Meta、AMD、英特爾、蘋果等重量級公司，而 AI 指標股輝達財報則預計 11 月 21 日發布，屆時這些企業的營運表現與產業展望，將成為重要的市場指標。至於台股方面，黃新迪說明，日前晶圓龍頭大廠法說會釋出 AI 需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業也出現復甦跡象，加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨，旺季效應仍在，也讓整體產業鏈吃了定心丸，預估本季台股仍有機會挑戰 7 月高點「只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息，AI相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。就企業獲利角度來看，黃新迪認為，保德信預估 2025 年企業獲利仍有年增 12.8% 的空間，成長幅度呈現前低後高逐季走高走勢，獲利主要來自電子產業，台股評價面也有機會隨企業獲利成長而再提升，選股仍建議聚焦在 AI 與先進封裝，包括半導體封測、測試介面、設備等，並可伺機回補 IP、IC 設計族群，另隨旺季行情將啟動，可留意基期偏低和營運仍有上修空間的個股。