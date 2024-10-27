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民眾黨今（27）日在愛國東路集結，舉行「賴政府搞什麼鬼，萬聖節特別企劃」，聲援因涉京華城弊案遭羈押的民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡痛批，民眾黨「違憲、違法」都拿到全台灣絕頂的滿分，浪費全台灣的司法資源，不知羞恥還要搞遊行喊冤。「百分之百的違憲，到百分之百的延押，難道今天是草知擺的勝利遊行？」吳靜怡稍早在臉書指出，民眾黨應該要向全台灣的年輕人道歉，一個台灣第三大政黨，在五月大聲嚷嚷要司法改革，結果提出來的「不得反質詢」、「人事同意權」、「調查權」、「聽證權」、「藐視國會罪」全部通通違憲，青鳥運動的年輕人們被柯文哲帶風向，說是被執政黨帶風向才出來遊行。吳靜怡續指，如今大法官釋憲用萬萬字告訴你們違憲了，民眾黨是不是應該跟年輕人道歉？你們濫用職權消耗國家能量，年輕人是為了國家而走上街頭，民眾黨立委在立法院的拙劣表現，還要用「改變大法官的組成」來鞏固自己輸透的面子，喊話「民眾黨應該要向全台灣的支持者道歉！」吳靜怡也說，柯文哲不只京華城案，更嚴重的就是火燒本能寺的政治獻金案，柯文哲親自和李文宗做的架構性金流，沒有任何行政體系的斷點，民眾黨的幹部和黨工被約談天經地義，像是詐騙集團一樣的組織型犯罪怎麼能不全面盤查，跑了一個橘子，難道要讓整個關係人都逃遁嗎？從八月開始，每天都說謊的民眾黨，怎麼能不跟民眾道歉。吳靜怡直言，「違憲、違法」都拿到全台灣絕頂的滿分，浪費全台灣的司法資源，不知羞恥還要搞遊行喊冤，真讓人讚嘆，更酸「柯文哲和民眾黨，絕拍的興風作浪，你最浪」。