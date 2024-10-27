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▲《SCOOL》7名成員快閃返台48小時辦見面會。左起為連兆緯、賴耀翔、李振浩、鄭元昕、陳柏佑、陳麒文、梁哲維。（圖／天空娛樂提供）

▲ 賴耀翔被公認為是身材最好的成員、且腹肌很強。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀《SCOOL》總決賽倒數1個月，宣布將在11月30日、12月1日前進高雄巨蛋辦畢業趴，要把高雄巨蛋變成總決賽及最終「夢之隊」出道七人選手榮耀舞台。此外，他們還將在12月1日於原場地舉辦FAN CONCERT，讓粉絲一同見證新世紀男團誕生。在這之前，他們也在本周末快閃回到台灣辦見面會，還大聊團員間的相處狀況，笑說常常聊天聊一聊就躺在一起睡覺，大家練舞後也經常打赤膊，其中賴耀翔的身材最精壯、腹肌超猛。《SCOOL》男團選秀除了以全民投票機制作為總決賽勝負關鍵外，與浪LIVE合作的人氣票選也如火如荼地進行中，其中首批由粉絲票選出的前7名人氣王為了答謝大家支持，特別於本周末返台快閃48小時舉辦粉絲見面會，其中包括賴耀翔、梁哲維、連兆緯、陳麒文、鄭元昕、李振浩、陳柏佑，特別換上學員制服大跳《SCOOL》主題曲〈Dream of You〉，還與粉絲近距離互動玩遊戲，並為「SCOOL畢業典禮」門票將於11月9日正式開賣提前造勢。選手間感情也非常要好，經過3個多月的朝夕相處，加上比賽時間不能用手機，大家練習之餘最大休閒活動就是到彼此的寢室串門子聊天互動，間接加速選手間的感情傳遞，也培養出兄弟般的情誼。被問到彼此有無因為感情好而一起洗澡或一起睡在同一張床上，當中年紀最大、同時也是此次人氣票選第一名的賴耀翔笑說：「雖然寢室二樓有公共澡堂，但一起洗澡倒是沒有！」而人氣第二名的梁哲維則默默自曝：「我曾跟誠太『睡在同一張床上』！」但他解釋：「有時候半夜聊天累了就一起躺在床上睡覺，就像兄弟一樣。」其他團員還爆料年紀最小的帝翁與陳加樂感情很好，也常睡在一起，由此一窺選手間的好情誼。提及男子宿舍間的趣事，大家都說因為有時候練舞完常脫掉上半身衣服，打赤膊「坦誠相見」是稀鬆平常的事，被問到誰的身材最好？大家公認賴耀翔腹肌最猛，而人高馬大的陳柏佑則被選手們爆料在積極練壯中，他本人也透露最近為了往後的任務在鍛鍊身材，「目前只有四塊肌，上面兩塊比較明顯！」被問到有吵架的時候嗎？選手陳麒文表示：「只有對於選歌表演段落的爭執，吵架還真沒有。」由於比賽期間鮮少能用到手機，7位選手坦承越來越習慣沒有手機的日子，他們笑說：「一直到回台灣前才知道自己是人氣前7名！」外型帥氣的陳柏佑更驚訝表示，在飛回桃園機場時竟然遇到粉絲等候接機，「蠻意外的！聽說他們從凌晨一點多等到我下飛機，很謝謝他們。」儘管只是快閃48小時，7位人氣選手仍把這次回台灣當成放「榮譽假」般珍惜，除了把握見家人的機會外，還大嗑朝夕思念的小吃美食。