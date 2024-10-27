康芮颱風持續朝台灣逼近，日本氣象廳今（27）日下午的最新預測路徑顯示，康芮颱風將於11月1日周五從宜蘭登陸，強度則上看中度颱風上限，若照此路徑，對北部、東北部影響最劇烈，颱風的影響時程也曝光了。
氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早指出，據日本氣象廳剛剛最新的預測，康芮颱風將於11月1日周五從宜蘭登陸，強度上看中度颱風上限，若依照此路徑，北部、東北部影響最嚴重，要嚴防強風豪雨，不過路徑還有變數，要持續追蹤。
氣象署則表示，康芮颱風週三到週五最靠台灣，若太平洋高壓東退不明顯，路徑可能更靠台灣或侵台，不排除發布海警或陸警。
康芮颱風目前位置在中心位置在北緯 16.3 度，東經 131.3 度，以每小時13公里速度，向西進行。中央氣象署也表示，康芮颱風將在週三（30日）至週五(11月1日)離台灣最近，但後續路徑變化還很大，後續要看太平洋高壓東退程度，對康芮颱風的路徑是否會更靠近台灣有相當關鍵的影響。
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氣象署則表示，康芮颱風週三到週五最靠台灣，若太平洋高壓東退不明顯，路徑可能更靠台灣或侵台，不排除發布海警或陸警。
康芮颱風目前位置在中心位置在北緯 16.3 度，東經 131.3 度，以每小時13公里速度，向西進行。中央氣象署也表示，康芮颱風將在週三（30日）至週五(11月1日)離台灣最近，但後續路徑變化還很大，後續要看太平洋高壓東退程度，對康芮颱風的路徑是否會更靠近台灣有相當關鍵的影響。