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▲▼李優（左）和熊仔放閃。（圖／翻攝自李優IG）

熊仔（熊信寬）和緋聞女友李優情傳多年，今（27）日突然發出多張情侶合照，熊仔搭配文字「如果有天你走在我身邊，最好的一面為你呈現」，李優則寫下「相看兩不厭倦的眷戀」，外傳熊仔已經向李優求婚成功，對此索尼音樂回應：「饒舌鬼才熊仔和模特兒女友李優情傳多年，直到今年520才在IG限時動態曬出一名女子的背影照，標記李優的帳號對外官宣，兩人今無預警曬出情侶照，不管是牽手回眸，在販賣機前李優甜靠在熊仔背上，或是相視而笑，兩人眼神中都充滿愛意，讓許多粉絲湧入留言祝福，「這是免費可以看的嗎？」、「瘋掉，太棒了，可以明天就去登記嗎拜託」、「圖4跟圖6是什麼日劇嗎」，「比台南全糖珍奶還甜」。之前曾傳出熊仔已經向李優求婚，再加上李優寫下「相看兩不厭倦的眷戀」，對於求婚一事，索尼音樂回應：「32歲的李優是台灣女演員、模特兒以及圖文插畫作家，空靈的外型有「電眼潮模」、「日系空靈少女」等稱號，2018年她還推出首本寫真集以及數位單曲《迷惘美》，也舉辦過個人畫展。