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賴清德願赴立院報告 她嘆「不用多此一舉」：像來開直播的
記者林怡昕／台北報導
憲法法庭日前判決總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，憲法法庭也認定違憲，不過總統賴清德仍表示願赴立法院進行國情報告。對此，國民黨團首席副書記長王鴻薇今（27）日狠批，總統赴立院國情報告，只是講自己要講的，完全不做詢答，「和直播說明有何兩樣？」沒必要多此一舉。
總統府發言人郭雅慧日前表示，賴清德尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果；此外，總統也願意在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告。
對此，王鴻薇先是指出，在憲法法庭宣布國會改革法案幾乎全面的違憲之後，現在賴清德說他要來立法院報告，果不其然，民進黨的黨團立刻附和，馬上就說要來排朝野協商。
王鴻薇痛批，此舉只是得寸進尺，得了便宜還賣乖。因為現在總統赴立院國情報告，只是講自己要講的，完全不做詢答，這樣的行為與總統今天對著鏡頭講話，或者直播說明有何兩樣？這樣何必還要到立法院？所以直至目前為止，國民黨團大多數立委都認為沒必要多此一舉，不希望讓立院淪為賴清德的政治秀場。
另外，王鴻薇還提到，憲法法庭釋憲後，雖然人事審查權的職權遭到限縮，但他們仍會持續的嚴格審查，絕不放水。大法官的提名人選裡面，有7個提名人選，當中竟有6人支持廢死，更別提有些人還積極參加政治活動。
王鴻薇表示，民進黨團無須說國民黨在政治報復，因為嚴審標準是要符合民眾期待，80%的民眾都反對廢死，而民進黨提出一大堆支持廢死法官，難道是想對抗民意？國民黨團一定會尊重民意，做出嚴格審查。