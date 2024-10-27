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民眾黨今（27）日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，黨公職也到場站台。立委林國成發言時激情表示，「就是有賴清德這樣的鬼，要把柯文哲這樣的政敵消滅」，如果有一天賴政府欺人太甚，「我們來衝總統府好不好？」現場群眾也大聲回應「好！」立委林國成今出席小草集會，他上台發言時，特別稱讚黨主席柯文哲的妻子陳佩琪是一位「勇敢的女性」，呼籲小草要支持民眾黨、支持柯文哲、也支持陳佩琪。林國成更疾呼，「就是有賴清德這樣的鬼，把柯文哲這樣的政敵消滅。今天對柯文哲，明天有可能這樣對你、甚至對你的下一代。」他並拜託大家，從明天開始就以堅定的心代替柯文哲來抓民進黨跟賴清德這個鬼。林國成更進一步對群眾吶喊，「只要你挺台灣民眾黨！挺柯文哲！我們跟他拼到底好不好？」「讓民進黨下台好不好？」「有一天他如果欺人太甚、逼我們到沒辦法的時候，我們來衝總統府好不好？」連續的激情提問，也讓現場小草熱烈回應「好！」