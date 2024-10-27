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▲今（27）日下午嘉義縣中埔鄉的8連震，氣象署也連續發布兩次國家警報，最快只花6秒就發送。（圖／中央氣象署）

▲1941年12月17日凌晨3時19分嘉義縣中埔地區發生芮氏規模7.1地震，造成嘉義大量房屋倒塌。（圖／中央氣象署網站）

今（27）日下午2點19分開始，嘉義縣中埔鄉一連發生8起地震，最大地震分別為芮氏規模4.9、規模4.8，中央氣象署也兩度發出國家級警報。對此，氣象署解釋，今日中埔地震連續地震發生震央半徑15公里以內，在過去30年的歷史地震中，僅2018年7月2日曾發生規模4.7和4.5地震，在當地規模達4.5以上之地震，算是相當罕見。針對今（27）日下午嘉義縣中埔鄉的8連震，氣象署也連續發布兩次國家警報，第一次是14時19分發生芮氏規模4.8地震，針對嘉義縣、嘉義市、彰化縣、雲林縣、台南市發布國家警報。第二次是下午14時56分發生規模4.9地震，也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市發布國家警報。林祖慰也透露，「這次國家警報發送速度算快，最快的6秒鐘就發送出去，規模4.9地震也僅花7秒就發出國家警報。」林祖慰補充，這次嘉義中埔地震震央半徑15公里，蒐集過去30年歷史地震，規模4.5以上地震沒有像東部那麼多及頻繁，過往30年在震央差不多位置發生的地震，為2018年7月2日，曾發生規模4.7和4.5地震活動。至於外界相當關心的1941年中埔大地震相關議題，林祖慰也表示，，且相隔已有83年時間，雖然陸續有學者專家提出警訊，但目前氣象署無法做地震預測，呼籲民眾務必做好防震準備、提高警覺，「未來一週仍可能規模4以上地震」。發生時間：1941年12月17日凌晨3時19分地震震央：台灣嘉義縣中埔地區規模與深度：芮氏規模7.1，震源深度12公里災情：360人死亡，近700人受傷，4,500多戶住宅全倒，超過2萬棟建築物受損1941年嘉義中埔大地震主要影響嘉義地區，當地的受損情況最為嚴重，包括嘉義和周邊的鄉鎮受災特別嚴重，死亡人數及建築損毀規模巨大。地震後還伴隨了上千次餘震，餘震活動持續了一個多月，顯示出地質活動的劇烈程度，這次地震因造成大量傷亡和建築損壞而被視為台灣三大地震之一。