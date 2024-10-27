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2024美國總統大選關鍵落在搖擺州，擁有19張選舉人票的賓州更被外界認為是共和黨總統候選人川普、民主黨總統候選人賀錦麗的必爭之地，有「得賓州者得天下」一說；不過近期在當地發現有2500份選民登記表出現字跡相同、資料填寫不正確的狀況，疑似存有詐欺行為，而當局對此也展開了相關調查。根據英媒《衛報》指出，賓州蘭開斯特郡（Lancaster County）選舉委員會辦公室發現在本月選民登記截止日前，最新一批遞交的申請表格中出現許多可疑處，例如多張登記表上筆跡相同、選民簽名與建檔資料不符，或是出現登記的姓名、住址社會安全號碼與駕照號碼跟這批登記表上的資料不符，因此立刻向地區檢察官辦公室通報。報導指出，賓州這一批選民登記表曰2500份，地區檢察官亞當斯（Heather Adams）週五（25）稱調查人員在實際接觸這些選民後發現，他們根本沒有要求提供或是填寫這些表格，上頭的簽名並非出自他們之手，而這和今年6月在當地舉行的大規模選民登記拉票活動，預估有這批選民登記有60%有不實詐欺嫌疑。亞當斯指出，除了蘭開斯特郡外，目前已知還有其他兩個郡也展開了相關調查，當局會全力追查此案，法律規定若涉詐欺最高可處7年徒刑及1.5萬美元罰款，而違反選舉法則會受到包含暫停10年投票權在內的懲罰，目前通過審核的申請登記表會以正常程序處理，呼籲任何對選民登記表有疑慮的居民聯繫地區檢察官辦公室。