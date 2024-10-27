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▲高雄市政府勞工局舉辦市民及身心障礙者聯合徵才活動，以滿足廣大市民朋友及廠商的需求。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(中)到聯合徵才活動現場，為求職者加油打氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦市民及身心障礙者聯合徵才活動，現場有手語翻譯，為身心障礙者服務。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局26日，在鳳山區福誠高中，舉辦市民及身心障礙者聯合徵才活動，有34家廠商提供各式工作機會，以協助身心障礙者排除工作障礙，經統計，總投遞履歷共507人次，初步媒合率約47.7%，其中承億酒店、高雄日航酒店、碳佐麻里、台虹科技，以及華泰電子等企業最受求職民眾青睞。高雄市政府勞工局市民及身心障礙者聯合徵才活動，是由勞工局局長江健興主持，他鼓勵在場的求職者及廠商，面對缺工和高齡化的社會，年齡不是求職的限制，技能都能培養，且政府也提供職務再設計補助措施，協助身心障礙者、中高齡者排除工作障礙，只要有意願，勞工局都會予以協助。江健興表示，此次徵才活動，特別設置身心障礙者諮詢、壯世代及婦女再就業獎勵諮詢專區、青年職場實習及穩定就業獎勵試辦計畫等三大專區，宣導各項就業促進津貼政策資訊，現場有16家廠商釋出優質的身心障礙者優先的工作機會，並提供手語翻譯、陪同面試等貼心服務，讓每一位求職朋友都能展現自身優勢，發揮最大價值，點亮自己的人生舞台。江健興指出，此次徵才活動，設置三大特色專區，以提供諮詢服務，致吸引許多民眾及身心障礙者、中高齡者等前來求職，該局也將持續辦理各主題類型的徵才活動，以滿足廣大市民朋友及廠商的需求。