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▲陳佩琪上台時，黃國昌向她深深一鞠躬。（圖／記者吳翊緁攝，2024.10.27）

民眾黨今（27）日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，立院黨團總召黃國昌跟好友「館長」陳之漢共同登台，黃國昌手持「放人」大旗，小草們也高聲吶喊，掀起活動最高潮！黃國昌強調，柯文哲被放出來的那幾天跟他說，柯文哲可以被犧牲，但民眾黨不可以犧牲。黃國昌激動燒聲吶喊「我告訴主席的事情是，我們大家都不許你被犧牲！我們大家都不允許柯文哲被犧牲對不對？」至於陳佩琪跟柯美蘭則都沒有上台發言。民眾黨今天在愛國東路的集會，由黃國昌拿著「放人」大旗登台掀起最高潮，現場支持者不斷高喊「放人」，館長也帶領大家一起說「賴清德放人！」黃國昌發言指出，柯文哲在今年總統選舉的時候，都清楚傳達一個訊息，那就是，大家聚集在一起不是在支持這個人，而是這個人背後所代表的價值、所捍衛的價值；而那個價值、那個許諾給台灣的未來，是我們大家共同的理想。「台灣民眾黨是因為這個理想、這個夢想而聚集在一起的。」黃國昌並透露，柯文哲被放出來的那幾天告訴他，柯文哲可以被犧牲，但台灣民眾黨不能被犧牲。他並激情大喊：「我告訴主席的事情是，我們大家都不許你被犧牲！我們大家都不允許柯文哲被犧牲對不對？」喊到燒聲，現場小草也忍不住哽咽。這次集會柯文哲的妻子陳佩琪跟胞妹柯美蘭都有出席，不過只在最後上台大合照，並未公開發言。小草們也在現場對柯家人表達熱情的支持，讓兩人都相當感動。