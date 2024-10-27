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▲迷客夏9月公告短暫停賣娜杯紅茶系列，由全新茶拿鐵「朝等紅茶」接檔。如今，「朝等紅茶」系列也將於10月29日停售。（圖／迷客夏提供）

▲Mr.Wish「草莓橙橙（冰沙）」購買指定搭配萊恩造型罐95元 、「草莓提拉米蘇」購買指定搭配桃子造型罐95元。（圖／Mr.Wish提供）

迷客夏鐵粉嗨翻天！手搖飲料迷客夏9月初停售的超人氣「娜杯紅茶系列」悄悄回歸了，網友直呼：「整整快兩個沒有再踏進迷客夏」，立刻約同事外送。期間限定以斯里蘭卡紅茶搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，打造木質調與麥芽焦糖香的「朝等紅茶拿鐵系列」，遭不少人認為「太澀了」，官方也證實10月29日將下架Say Goodbye。9月自從迷客夏在官方粉絲團公告，為了迎接復古兒時風味的茶拿鐵新成員「朝等紅茶」，9月3日起短暫停賣「娜杯紅茶系列」，隨即引來粉絲集體崩潰吶喊：「明明超好喝」、「還我娜杯紅茶」。而業者繼去年圈粉無數的「香緹紅茶」後，又開創以趣味閩南語「早頓」（tsá-tǹg）命名的「朝等紅茶」，以斯里蘭卡紅茶搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，打造木質調與麥芽焦糖香的全新茶拿鐵系列。搭配綠光鮮奶的「美女，鮮奶茶」、回歸紅茶本色的「帥哥，紅茶」、清爽酸甜的「同學，特調」、及「朝等蕎蕎奶霜」4支新品手搖飲料。開賣以來常被抱怨「好難喝」、「喝到朝等真的嚇到」，直呼「朝等真的要看店家，有些煮的好澀」；如今即將停售還被挖苦「這款是不是賣不好」。不過，也是有民眾在粉專聲援「帥哥沒了嗎 好喝欸」、「好想再喝美女鮮奶茶」，看起來是各有擁護者。而業者日前已透露娜杯紅茶系列「有評估年底前做回歸」；如今更證實「娜杯紅茶系列」其實已經悄悄開賣了。而原本就屬於期間限定的「朝等紅茶拿鐵系列」則將於10月29日下架Say Goodbye，喜歡的民眾記得把握時間再喝幾杯。另外，Mr.Wish鮮果茶玩家與「Kakao Friends」聯名第三波以草莓為主題的甜點系飲品，以桃子角色盛裝的「草莓提拉米蘇」，在濃郁香甜的草莓冰沙撒上酥脆的阿華田脆酷粒，上層再疊加絲滑的芝芝奶蓋；萊恩角色造型罐則是裝有「草莓橙橙」，鮮搗嚴選香甜草莓放入底層、再加入草莓與柳橙完美融合的冰沙及爽口愛玉，滿足咀嚼控開喝了。