2024年美國總統大選進入最終倒數，外國勢力介選的情況也愈來愈掀起關注，近期在社群媒體上瘋傳一段聲稱「賓州郵寄選票遭銷毀」的影片和不少相似照片，影射選務人員撕毀投給川普的選票，但美國聯邦調查局（FBI）調查後證實該影片為造假，且此舉疑似由俄羅斯勢力操控，目的就是為了散播這類假訊息削弱美國選民對選舉制度的信任，藉此破壞民主制度。
這段影片在社群媒體X平台上遭到瘋傳，畫面內容為一名「賓州選委會人員」正在逐一打開郵寄選票的信封，並把裡頭的選票拿出來查看，如果發現是投給共和黨總統候選人川普的就將其撕毀，若投給民主黨總統候選人賀錦麗的就放回信封；然而，這段影片不僅沒有拍到所謂選務人員的臉或開票現場環境，還以手部特寫畫面暗示撕毀川普選票者是非裔且有濃厚的外國口音。
一、郵寄選票拆封的時間點：根據賓州選務規定，選務人員只能在美東時間11月5日投票日早上7點以後才開始拆封郵寄選票。而影片中顯示的選票已被提前拆封，不符合時間規範。
二、信封顏色和材質：假影片中的選票信封與真實信封顏色和材質明顯不同。影片中信封左側為深綠色塊，而賓州選票信封應是凱利綠（Kelly Green）。另外，假信封的印刷是亮面，而真信封採用霧面材質。
三、缺少寄件人地址：影片中的信封均沒有寄件人地址，這也是不符合真實選票規範的關鍵破綻之一。
專家指出，此類假訊息可能是俄羅斯假訊息組織「1516號風暴」（Storm-1516）所為，該組織過去也曾製造類似的虛假影片，試圖挑起社會分歧，不過在2020年大選的干擾後，美國各地的選務單位對這類資訊安全更加重視。
克萊姆森大學研究員達倫‧林維爾（Darren Linvill）表示，影片的風格與俄羅斯過去的干預行動一致，推測與該組織有密切關聯。隨著中國、俄羅斯和伊朗等國對美國選舉的干預越趨明顯，專家警告這些勢力可能利用網路假訊息策略加劇民眾對選舉的疑慮，影響民主體制的公信力。
此外，台灣事實查核中心也對類似影音內容進行檢驗，發現有不少宣稱川普選票遭撕毀的照片實際上來自不同新聞事件，且內容原始新聞事件均未指出「投川普的票被撕碎、棄置」，包含指出某些影片中的碎紙為共和黨的競選文宣，並非選票，還有選票驗證程序過嚴，導致部分選民棄置空白選票，而非「投川普的選票被棄置」等等。
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根據FBI、賓州巴克斯郡（Bucks County）選委會與其他情報單位等聯合聲明，影片中的場景並非真實情境，且影片內容與該地實際操作不符，就連影片中的選票信封、材質等細節與官方發放的實物明顯不同，事實查核結果如下：
一、郵寄選票拆封的時間點：根據賓州選務規定，選務人員只能在美東時間11月5日投票日早上7點以後才開始拆封郵寄選票。而影片中顯示的選票已被提前拆封，不符合時間規範。
二、信封顏色和材質：假影片中的選票信封與真實信封顏色和材質明顯不同。影片中信封左側為深綠色塊，而賓州選票信封應是凱利綠（Kelly Green）。另外，假信封的印刷是亮面，而真信封採用霧面材質。
三、缺少寄件人地址：影片中的信封均沒有寄件人地址，這也是不符合真實選票規範的關鍵破綻之一。
專家指出，此類假訊息可能是俄羅斯假訊息組織「1516號風暴」（Storm-1516）所為，該組織過去也曾製造類似的虛假影片，試圖挑起社會分歧，不過在2020年大選的干擾後，美國各地的選務單位對這類資訊安全更加重視。
克萊姆森大學研究員達倫‧林維爾（Darren Linvill）表示，影片的風格與俄羅斯過去的干預行動一致，推測與該組織有密切關聯。隨著中國、俄羅斯和伊朗等國對美國選舉的干預越趨明顯，專家警告這些勢力可能利用網路假訊息策略加劇民眾對選舉的疑慮，影響民主體制的公信力。
此外，台灣事實查核中心也對類似影音內容進行檢驗，發現有不少宣稱川普選票遭撕毀的照片實際上來自不同新聞事件，且內容原始新聞事件均未指出「投川普的票被撕碎、棄置」，包含指出某些影片中的碎紙為共和黨的競選文宣，並非選票，還有選票驗證程序過嚴，導致部分選民棄置空白選票，而非「投川普的選票被棄置」等等。
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