距離美國總統大選只剩短短10天，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）特別邀請高人氣的前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在關鍵搖擺州密西根州助陣造勢。蜜雪兒在演說中火力全開，不僅痛批川普「缺德」且「極度無能」，還稱賀錦麗展現了一位理智、穩重的領導人應有的樣貌，呼籲尚未決定的選民用行動支持賀錦麗。

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今年大選戰情膠著，如賓州、密西根州等搖擺州成為關鍵的兵家必爭之地，為此美國前第一夫人蜜雪兒也前往密西根州替賀錦麗站台，這是蜜雪兒繼民主黨全代會後首度現身造勢場合，公開支持賀錦麗成為美國第一位女總統，她不僅在演說中提出對女性健康和墮胎權的關注，也指出川普承諾廢除的《平價醫療法》（Affordable Care Act）將直接危害美國女性的健康。

▲民主黨總統候選人賀錦麗在選前倒數十天請到擁有超高人氣的前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬一起站台拉票（圖／美聯社／達志影像）
▲蜜雪兒的登場被視為民主黨的「秘密武器」，特別是對非裔和女性選民的拉票效果顯著。（圖／美聯社／達志影像）
蜜雪兒提到，目前還沒做出決定的選民之中，有部分人選擇忽視川普的嚴重無能，卻要求賀錦麗事事表現出色，這讓她感到有些沮喪，她批評川普失德、無能、因害怕而拒絕與賀錦麗進行第二次辯論，而賀錦麗則展現了一位理智、穩重的領導人應有的樣貌，「選民不該因她是女性而選擇支持賀錦麗，而因為她是一名成熟的領導人」，接著又說一句「天曉得我們有多需要一名成熟的人來領導白宮。」

賀錦麗也緊接著上台，在支持者面前也進一步批評川普近年來「愈發混亂、不穩定，甚至顯現精神錯亂」，呼籲選民翻過「恐懼和分裂的篇章」，演說期間她一度遭到現場支持巴勒斯坦的示威人士打斷，抗議者們高呼「停止加薩戰爭」，而賀錦麗也即時中斷演說，肯定回應稱「關於加薩的問題，我們必須停止這場戰爭」，如此應對也讓她在支持者間獲得了熱烈掌聲，順利化解現場緊張局勢。

根據美聯社、衛報等媒體的分析，蜜雪兒的登場被視為民主黨的「秘密武器」，尤其在搖擺州的現身極具戰略意義，特別是對非裔和女性選民的拉票效果顯著。蜜雪兒談話期間強調選民應認清川普政策對女性權益的危害，並呼籲行動支持賀錦麗，東北大學政治學教授寇斯塔斯（Costas Panagopoulos）就稱擁有高人氣、凝聚力及對民主黨影響力的蜜雪兒是「強而有力的催票工具」，她的現身支持在這些關鍵搖擺州有助於大大提升賀錦麗的勝選機率。

民調方面，目前賀錦麗與川普雙方支持度仍幾乎平分秋色，根據路透社與易普索（Reuters/Ipsos）的最新民調數據，賀錦麗在全美以46%小幅領先川普的43%。而在密西根州，根據538網站（Fivethirtyeight.com）的整合民調，賀錦麗的支持率僅以47.6%略高於川普的47.1%。目前已有超過3800萬選民完成提前投票，但勝負難料，雙方在最後10天的選戰預料將更加激烈。

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