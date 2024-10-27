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▲蜜雪兒的登場被視為民主黨的「秘密武器」，特別是對非裔和女性選民的拉票效果顯著。（圖／美聯社／達志影像）

距離美國總統大選只剩短短10天，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）特別邀請高人氣的前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在關鍵搖擺州密西根州助陣造勢。蜜雪兒在演說中火力全開，不僅痛批川普「缺德」且「極度無能」，還稱賀錦麗展現了一位理智、穩重的領導人應有的樣貌，呼籲尚未決定的選民用行動支持賀錦麗。今年大選戰情膠著，如賓州、密西根州等搖擺州成為關鍵的兵家必爭之地，為此美國前第一夫人蜜雪兒也前往密西根州替賀錦麗站台，這是蜜雪兒繼民主黨全代會後首度現身造勢場合，公開支持賀錦麗成為美國第一位女總統，她不僅在演說中提出對女性健康和墮胎權的關注，也指出川普承諾廢除的《平價醫療法》（Affordable Care Act）將直接危害美國女性的健康。蜜雪兒提到，目前還沒做出決定的選民之中，有部分人選擇忽視川普的嚴重無能，卻要求賀錦麗事事表現出色，這讓她感到有些沮喪，她批評川普失德、無能、因害怕而拒絕與賀錦麗進行第二次辯論，而賀錦麗則展現了一位理智、穩重的領導人應有的樣貌，「選民不該因她是女性而選擇支持賀錦麗，而因為她是一名成熟的領導人」，接著又說一句「天曉得我們有多需要一名成熟的人來領導白宮。」賀錦麗也緊接著上台，在支持者面前也進一步批評川普近年來「愈發混亂、不穩定，甚至顯現精神錯亂」，呼籲選民翻過「恐懼和分裂的篇章」，演說期間她一度遭到現場支持巴勒斯坦的示威人士打斷，抗議者們高呼「停止加薩戰爭」，而賀錦麗也即時中斷演說，肯定回應稱「關於加薩的問題，我們必須停止這場戰爭」，如此應對也讓她在支持者間獲得了熱烈掌聲，順利化解現場緊張局勢。根據美聯社、衛報等媒體的分析，蜜雪兒的登場被視為民主黨的「秘密武器」，尤其在搖擺州的現身極具戰略意義，特別是對非裔和女性選民的拉票效果顯著。蜜雪兒談話期間強調選民應認清川普政策對女性權益的危害，並呼籲行動支持賀錦麗，東北大學政治學教授寇斯塔斯（Costas Panagopoulos）就稱擁有高人氣、凝聚力及對民主黨影響力的蜜雪兒是「強而有力的催票工具」，她的現身支持在這些關鍵搖擺州有助於大大提升賀錦麗的勝選機率。民調方面，目前賀錦麗與川普雙方支持度仍幾乎平分秋色，根據路透社與易普索（Reuters/Ipsos）的最新民調數據，賀錦麗在全美以46%小幅領先川普的43%。而在密西根州，根據538網站（Fivethirtyeight.com）的整合民調，賀錦麗的支持率僅以47.6%略高於川普的47.1%。目前已有超過3800萬選民完成提前投票，但勝負難料，雙方在最後10天的選戰預料將更加激烈。