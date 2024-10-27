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▲今年美國總統大選戰情膠著，專家們認為今年Z世代的選民影響力將更顯著。（圖／美聯社／達志影像）

隨著美國總統大選倒數10天，TikTok上掀起了一場「抵銷選票」的浪潮，以Z世代為首的年輕選民們紛紛呼籲同儕記得要出門投票，藉此「抵銷」那些跟自己心目中理想的候選人不同的選票。綜合法新社、美國國家廣播公司（NBC）等外媒報導，今年美國總統大選戰情膠著，專家們認為今年Z世代（Gen Z，泛指1997年後出生的世代）的選民影響力將更顯著，而這些分歧可能左右大選結果，調查發現年輕女性大多左傾支持民主黨總統候選人賀錦麗，但許多男性則向右轉力挺共和黨總統候選人川普。報導提到，近期在短影音平台TikTok上掀起了一場「抵銷選票（cancel out votes）」的潮流，主要由Z世代年輕人發起，他們試圖鼓勵同儕們以行動彰顯和父母或其他年長者在政治立場上的差異，這些創作者多數不會明言支持哪個特定候選人，但多數都鼓勵身邊的年輕朋友參與投票、實踐民主進程。這股風潮一方面反應世代間的政治分歧，另一方面也提醒「在分化的時代，彼此仍能共存」，有一名28歲的猶他州居民就稱自己打算幽默地「抵銷」父親選票，她向《NBC》表示儘管父母相當保守、虔誠，但仍鼓勵她保有自己的觀點和價值觀，拍影片分享這個「抵銷」的作法會讓父親好氣又好笑，兩人的互動是有趣輕鬆又不冒犯彼此的。報導提到，分析人士認為這一現象表示「Z世代」的年輕選民們對於政治參與的積極性，並不是僅限於被動的「抵抗式投票」，而是能主動、積極的表態並反映出彼此尊重多元觀點的能力，特別是在過去幾屆選舉中可以觀察得出來，年輕選民投票率正在逐年增長。為了拉攏年輕選票，兩位候選人也積極展開行動，川普接受以大量男性聽眾著稱的Podcast節目《羅根體驗》專訪，藉此吸引偏好其強硬風格的年輕男性，賀錦麗則與流行文化偶像碧昂絲攜手登台，並針對德州嚴格的墮胎法律發表演講，以此爭取年輕女性選民的支持。專家分析認為，2024年Z世代的選民影響力將更顯著，其中包含大量有色人種及LGBTQ族群，而這一多元特質使得他們的政治傾向更具包容性。布魯金斯學會與塔夫斯大學的學者均指出，Z世代不僅有能力且願意改變現況，並已展現出強大的投票動機。另外，從性別分歧來看，哈佛大學今年9月民調結果顯示，賀錦麗在Z世代女性中的支持率高達70%，遠超過川普的23%，而在年輕男性中，賀錦麗的支持度為53%，川普則獲得36%的支持。