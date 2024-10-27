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▲熊仔（右）過去為了有歌手夢的李優（左），不但親自寫歌還幫忙打聽唱片公司。（圖／熊仔IG）

▲熊仔（右）和李優（左）求婚成功，粉絲一片祝福。（圖／熊仔IG）

饒舌歌手熊仔今（27）日向網紅女友李優求婚成功，粉絲們紛紛湧入祝福。兩人最初是2016年因合作MV結識，熊仔當時對李優一見鍾情，為了跟女神保持聯繫，熊仔主動提出要幫她寫歌，熊仔甚至為了想發片當歌手的李優，努力為她介紹唱片公司，就連之後李優的首支單曲也是由熊仔操刀，根本是最強戀愛腦！2016年李優應邀出演熊仔的〈好友已滿〉MV，這是兩人初次合作，對李優一見鍾情的熊仔，為了能夠繼續聯繫，主動表示願意為她創作歌曲，熊仔甚至為了她四處打聽唱片公司，想幫助李優追尋發片夢。2018年時李優推出首支單曲《迷惘美》及寫真集，熊仔更是親自擔任單曲製作人，展現出他對李優事業的支持，兩人的緋聞也傳得沸沸揚揚。還傳出李優在事業崛起之際，因為不希望感情影響工作，便主動提出分手，暫時把感情放一旁，全心投入事業。雖然傳出分手，但兩人的感情似乎一直沒有真正斷過。熊仔在2022年推出新歌〈哥〉時，特地邀請李優擔任MV女主角，更是自己執導，從腳本到演員陣容全程參與，李優也大方幫忙宣傳，直呼「幫哥拍〈哥〉的歌」，讓粉絲們都忍不住敲碗，催促兩人「再續前緣」。兩人的緋聞在大眾眼中，都被當成是公開的秘密，直到今年520，熊仔於IG限時動態中分享一張女子背影照，標記李優的帳號，正式向外界承認兩人的關係。如今求婚成功，郎才女貌的愛情也備受祝福。