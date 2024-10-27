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▲該網友實際穿搭黃靴，發現自己穿起來變成悲劇「五五身」，不知道是哪裡出了問題，與差不多身高F1車神路易斯漢米爾頓感覺差非常多。（圖／Dcard）

▲如果想要穿高筒靴子又害怕身材比例不對的人，短褲上「膝上褲」是你的最佳夥伴。（圖YT@那個矮子）

最近天氣已經明顯轉為濕涼，許多人的高筒靴、防風外套陸續搬出，但你是不是也有因為身材比例穿搭上的困擾？近日有網友分享朋友送給自己一雙黃色的靴子，，讓他感到非常困惑，也釣出不少內行人幫忙解答。一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「今年生日收到一雙朋友送的黃靴，因為身高只有170所以覺得沒辦法駕馭，一直都不敢拿出來穿，只見貼出的照片，該名男子身穿黑色素T，下半身搭配的是牛仔短褲，；而F1車神漢米爾則是搭配長褲，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「穿Timberland經典黃靴可以穿長褲塞褲管，比例也會很好喔！」而YouTuber「那個矮子」過去也曾經教學高筒靴子的穿法，以該網友的案例來看，下次不知道怎麼穿搭的話，記得參考各位內行人的穿法，就能在秋冬季節輕鬆駕馭黃靴囉！