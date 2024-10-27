最近天氣已經明顯轉為濕涼，許多人的高筒靴、防風外套陸續搬出，但你是不是也有因為身材比例穿搭上的困擾？近日有網友分享朋友送給自己一雙黃色的靴子，結果穿上之後以為能和F1車神路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）一樣好看，沒想到看上去卻矮上一截，讓他感到非常困惑，也釣出不少內行人幫忙解答。
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「今年生日收到一雙朋友送的黃靴，因為身高只有170所以覺得沒辦法駕馭，一直都不敢拿出來穿，結果最近看到F1車神漢米爾頓的長靴穿搭，發現身高跟他差不多就嘗試看看，結果穿下去變成五五身.......我到底哪裡做錯，有沒有知道問題出在哪？」
只見貼出的照片，該名男子身穿黑色素T，下半身搭配的是牛仔短褲，不過因為褲子的褲管太長，靴子本身又是高筒，因此小腿中間只露出一段，讓整體看起來身形變成矮短；而F1車神漢米爾則是搭配長褲，巧妙蓋住靴子高筒的部分，即便兩人身高差不多，看起來比例明顯不同。
高筒靴子穿搭有一套！擺脫五五身技巧曝光
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最簡單的還是跟車神一樣，直接搭配寬鬆長褲，讓腿的比例看起來比較修長」、「這雙黃靴其實很好搭，如果要穿這雙配短褲，一定要穿露出膝蓋的短褲，不然會顯腿短」、「高筒靴子短褲就要是膝上褲，長褲通常是直筒或者不要太合身的牛仔褲、工作褲都可以」、「穿Timberland經典黃靴可以穿長褲塞褲管，比例也會很好喔！」
而YouTuber「那個矮子」過去也曾經教學高筒靴子的穿法，以該網友的案例來看，如果要黃靴搭配短褲的話，短褲就是要搭配「膝上褲」，因為膝上褲搭配高筒靴子，穿起來不管是你的腿偏短還是腿偏粗，只要把膝蓋露出來，整個比例都會往上拉，穿上高筒黃靴也能維持視覺上的身材比例哦！下次不知道怎麼穿搭的話，記得參考各位內行人的穿法，就能在秋冬季節輕鬆駕馭黃靴囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
只見貼出的照片，該名男子身穿黑色素T，下半身搭配的是牛仔短褲，不過因為褲子的褲管太長，靴子本身又是高筒，因此小腿中間只露出一段，讓整體看起來身形變成矮短；而F1車神漢米爾則是搭配長褲，巧妙蓋住靴子高筒的部分，即便兩人身高差不多，看起來比例明顯不同。
高筒靴子穿搭有一套！擺脫五五身技巧曝光
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最簡單的還是跟車神一樣，直接搭配寬鬆長褲，讓腿的比例看起來比較修長」、「這雙黃靴其實很好搭，如果要穿這雙配短褲，一定要穿露出膝蓋的短褲，不然會顯腿短」、「高筒靴子短褲就要是膝上褲，長褲通常是直筒或者不要太合身的牛仔褲、工作褲都可以」、「穿Timberland經典黃靴可以穿長褲塞褲管，比例也會很好喔！」
而YouTuber「那個矮子」過去也曾經教學高筒靴子的穿法，以該網友的案例來看，如果要黃靴搭配短褲的話，短褲就是要搭配「膝上褲」，因為膝上褲搭配高筒靴子，穿起來不管是你的腿偏短還是腿偏粗，只要把膝蓋露出來，整個比例都會往上拉，穿上高筒黃靴也能維持視覺上的身材比例哦！下次不知道怎麼穿搭的話，記得參考各位內行人的穿法，就能在秋冬季節輕鬆駕馭黃靴囉！