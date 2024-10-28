我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉北榮町，且還將原本的由良車站改名為柯南站，城鎮中各處都立著《名偵探柯南》中各人物的雕像。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「柯南之家 米花(べいか)商店街」，有餐廳之外也可買足各式周邊商品，這裡還有「工藤新一」的家。（圖／記者葉盛耀攝）

▲柯南小鎮裡隨處可見柯南元素，就連水溝蓋都是。（圖／記者葉盛耀攝）

▲柯南的元素，連計程車上也有。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「水木茂大道」是位於鳥取市境港市內，800公尺的步行道上，沿途矗立著178尊以上由水木茂大師創作的妖怪銅像。（圖／小虎食夢網提供）

▲水木茂大道上的《鬼太郎》的雕像與元素，比起被規劃成柯南鎮的北榮町，元素還要更多更廣。（圖／小虎食夢網提供）

動漫迷一定要知曉日本的鳥取縣，日本今年10月剛誕生的新首相石破茂，出身於鳥取縣，而這裡其實也是日本知名的妖怪漫畫《鬼太郎》作者水木茂，以及《名偵探柯南》作者青山剛昌兩位大師的故鄉，因此動漫迷來到這裡，可以一次搜集，包含道路上栩栩如生各角色的雕像，牆壁上、公車上、計程車也隨處可見，當然，必買的周邊商品也能一起購得。而若是柯南迷，絕不能錯過柯南小鎮，是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉北榮町，且還將原本的由良車站改名為柯南站，城鎮中各處都立著《名偵探柯南》中登場人物的雕像，來此彷彿就像是墜入柯南的世界一樣。更有「柯南之家 米花(べいか)商店街」，有餐廳之外也可買足各式周邊商品，當然，這裡還打造一個「工藤新一」的家，雖然只能在門口拍照無法入內，但是對於柯南迷來說，合照一下足矣。小鎮內更另外打造了一座青山剛昌故鄉館(柯南博物館)，館內可以看見柯南誕生過程，以及看到原畫，也體驗《名偵探柯南》中登場人物-阿笠博士，所開發的各式各樣發明品。另外，因為妖怪漫畫《鬼太郎》作者而設立的水木茂知名景點「水木茂大道」，則是位於鳥取市境港市內，從境港站前到本町商店街約800公尺之間的步行道上，沿途矗立著178尊以上由水木茂大師創作的妖怪銅像，每尊銅像都栩栩如生。其中療癒景點的「河童之泉」和可以抽妖怪籤的「妖怪神社」、蓋妖怪郵戳的「妖怪郵筒」等。▪️地址：鳥取縣東伯郡北榮町由良宿1293▪️地址：鳥取県東伯郡北榮町由良宿1414地址：鳥取縣境港市本町至大正町(從JR境港站走出後約持續800公尺)