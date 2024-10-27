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▲FTIsland崔敏煥（右）被前妻報料性交易、買春，引發外界關注。（圖／崔敏煥IG）

▲FTIsland李洪基（中）力挺崔敏煥（左），反問粉絲如果不是性交易的話可以負責嗎？（圖／崔敏煥IG）

韓國樂團FTIsland的鼓手崔敏煥，被前妻報料上酒店找小姐、進行性交易，爆出醜聞的當日，FTIsland正好在前往高雄開演唱會的路途上，演唱會上他在幕後打鼓，並未現身也沒有發出任何聲音。有韓國粉絲在付費平台上留言，要官方說清楚身為人父的崔敏煥是否涉及性交易行為，無奈指出「證據已經很多了，沒人想應援一個會性交易的人」，對此同團成員李洪基直接回應「你能負責嗎」，隨即在韓網掀起激烈爭議。崔敏煥的前妻在爆料中指出，他曾經上酒店叫小姐，錄音檔中更提到「預約摩鐵」等字眼，還要求小姐「好好招待」，因此被質疑涉嫌性交易，目前警方也已經著手調查此事，事件持續發酵。有粉絲在付費平台上留言，直指：「爭議的點不是爆料內容是否屬實，而是作為一個有兒子女兒的父親，崔敏煥是否進行了性交易，而且性交易相關的證據多如牛毛，都已經因為性交易嫌疑展開內部調查了，真的不懂還要等什麼呢，請明白沒有人會應援一個像吃飯一樣進入性交易會所的人，今天演出辛苦了，請好好休息之後重新再思考一下吧，呵呵。」FTIsland主唱李洪基則選擇力挺隊友，對粉絲的質疑留言回應道：「如果不是性交易、不是性交易會所的話呢？你可以對現在說的話負責嗎？」然而此番言論再度引發網友抨擊：「即使不是性交易，出軌就是正確的嗎？」、「不給錢就不算嫖？」、「越抹越黑了」、「那個錄音他沒聽嗎？」、「物以類聚」、「FTIsland完蛋了」。