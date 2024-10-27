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▲NanaQ半夜被分手還被封鎖。（圖／翻攝自NanaQ IG）

網紅NanaQ以分享極簡生活走紅，近來她因被甩陷入低潮，也透過IG短影音的方式紀錄失戀的日子，爆料「刺青男」前男友是半夜用訊息分手，還馬上就將她封鎖了，有網友挖出NanaQ前男友曾回過Threads上的留言，坦承他小NanaQ 10歲，今年22，讓許多人大嘆，「那不意外了。」NanaQ在「失戀第7天」的影片中提到，分手本來就是一個人決定就好，「他其實沒有錯。」但讓她傻眼的是，在半夜收分手訊息後，馬上就被封鎖了，所以當她從新聞上得知前男友在Threads上發表「分手聲明」時相當傻眼，朋友都以為是他們講好的內容，但其實她跟大家一樣，沒有知道得比較多。NanaQ也逐漸看開，認為分手就是分手，知不知道也都不重要了，許多粉絲都留言替她加油打氣，希望她早日走出情傷，而有人挖出之前那位前男友，曾在Threads回過網友留言，坦承和NanaQ是姐弟戀，「她大我10歲。」讓許多人大嘆，「這種分手方式，不意外了。」剛開始刺青男還很熱衷在Threads上發文，還說「遇到我算你倒霉」，更無奈NanaQ的失戀連載不知道要拍到第幾天，但現在卻將過去的貼文全都刪除，不知是否不敵前女友的網路聲量，選擇安靜過日子。