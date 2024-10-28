第四屆「96自由車聯賽」壓軸站在新竹南寮漁港點燃戰火，男子菁英組台灣一哥馮俊凱以40分鐘33秒40，單飛進終點，奪下新竹站冠軍。菁英女子組也沒意外由衝刺好手黃亭茵封后。
台灣一哥馮俊凱6月因自主訓練時意外摔車，導致韌帶斷裂，不過經過3個月的艱辛復健，馮俊凱復原神速，目前已經恢復超過95%，新竹站也展現強大的宰制力，加上其餘車手為了搶橘杉，互相制肘，馮俊凱最終也順利拿下單站冠軍。
馮俊凱繼續奮戰 暫無退休想法
從本月日本盃到96聯賽新竹站都繳出亮眼成績單，馮俊凱說，「非常不容易，復健時候很痛苦，但我仍沒有動過退休的念頭，只想盡快回到賽場。目前狀態大概達到巔峰時刻的8成，接下來鎖定下月的環沖繩，與年底的全國錦標賽。
女子菁英組無意外由黃亭茵搶下單站冠軍，而排名第二的車手許書瑋則守住女子組總成績第一的寶座，首度登上后座。許書瑋表示，「96聯賽是我今年的重點賽事，每一站都做足準備，很開心全場比賽都能緊跟著學姊(黃亭茵)，過去可能很快就看不到車尾燈。
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馮俊凱繼續奮戰 暫無退休想法
從本月日本盃到96聯賽新竹站都繳出亮眼成績單，馮俊凱說，「非常不容易，復健時候很痛苦，但我仍沒有動過退休的念頭，只想盡快回到賽場。目前狀態大概達到巔峰時刻的8成，接下來鎖定下月的環沖繩，與年底的全國錦標賽。
女子菁英組無意外由黃亭茵搶下單站冠軍，而排名第二的車手許書瑋則守住女子組總成績第一的寶座，首度登上后座。許書瑋表示，「96聯賽是我今年的重點賽事，每一站都做足準備，很開心全場比賽都能緊跟著學姊(黃亭茵)，過去可能很快就看不到車尾燈。