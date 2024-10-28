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▲黃亭茵拿下96聯賽新竹站冠軍。(圖/96聯賽提供)

第四屆「96自由車聯賽」壓軸站在新竹南寮漁港點燃戰火，，新竹站也展現強大的宰制力，加上其餘車手為了搶橘杉，互相制肘，馮俊凱最終也順利拿下單站冠軍。從本月日本盃到96聯賽新竹站都繳出亮眼成績單，馮俊凱說，「非常不容易，復健時候很痛苦，但我仍沒有動過退休的念頭，只想盡快回到賽場。目前狀態大概達到巔峰時刻的8成，接下來鎖定下月的環沖繩，與年底的全國錦標賽。許書瑋表示，「96聯賽是我今年的重點賽事，每一站都做足準備，很開心全場比賽都能緊跟著學姊(黃亭茵)，過去可能很快就看不到車尾燈。