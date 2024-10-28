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▲八輪甲、CM32、CM33、CM34等各型裝步戰鬥車，深夜行經高雄市區的主要道一路北上。（圖／記者莊全成攝，2024.10.28）

▲主戰與配屬部隊車隊從鳳山營區出發，採取不同路線進行機動演練。（圖／記者莊全成攝，2024.10.28）

▲行軍途中也發生CM11戰車拋錨，軍方表示這是模擬戰場故障搶修科目之一。（圖／記者莊全成攝，2024.10.28）

陸軍為期7天6夜的「長泰19號」實兵對抗操演，27日深夜正式展開部隊機動移防，預計28日清晨抵達雲林對抗裝甲586旅。在機步333旅經過一系列任務訓練、成效驗收及裝備整備後，進行機動集結出發，行軍途中也發生CM11戰車拋錨，軍方表示這是模擬戰場故障搶修科目之一。此次集結車隊包跨CM11戰車、八輪甲車、CM32、CM33、CM34等各型裝步戰鬥車，以及拖曳155榴彈砲的車輛，深夜行經高雄市區域的主要道路，不少汽機車駕駛及路人駐足圍觀。今年的「長泰19號」操演由中部十軍團裝甲586旅與南部八軍團的機步333旅進行實兵對抗，演練將以24小時不間斷的模式進行，主要在檢驗兩支配備新式裝備的部隊在指揮管制、通信聯絡、後勤維修以及命令貫徹等方面的能力。同時，操演也為幹部提供戰術指導的實務經驗，並加強官兵的個人戰技。透過操演的驗證，部隊得以熟悉戰場環境、提升應變能力，進一步精實陸軍的整體戰力。機步333旅為配合操演進度，於27日深夜展開戰術機動，主戰與配屬部隊車隊從鳳山營區出發，採取不同路線進行機動演練。以國造八輪甲車為主的聯兵營裝步戰車隊伍，在市區道路上行駛氣勢磅礡。車上官兵高度戒備，隨時注意四周環境，在行進間持續保持敵情觀念，讓途經的民眾也感受到實兵演訓的緊張氛圍。