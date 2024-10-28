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▲高一劉全翔持球試圖突破防線，哥哥劉全祐在後面準備支援。（圖／竹圍高中提供）

▲113年全國聯賽高中組冠軍新北市竹圍高中。（圖／竹圍高中提供）

113年全國橄欖球聯賽，新北市竹圍高中在冠軍賽碰上八斗高中，開賽戰況膠著，直到上半場第13分鐘，上半場第24分鐘時，竹圍高中把握對手犯規，踢球推進到八斗高中門前，爭邊球隨即組裝maul在亂集團推進，一路推到達陣區中，並靠著郭泓志壓地達陣成功再添5分。下半場第3分鐘，八斗展開反撲，先以一個高踢球戰術，家上竹圍徐立昇掉球，八斗選手趁機補上一腳，球滾進達陣區後，八斗選手飛身撲球壓地達陣得分，一口氣將比分追近至5分的差距。所幸竹圍高中穩住陣腳，在下半場第8分鐘，再度達陣成功，勝負底定。總教練李建霖表示，前三名的八斗、建中、竹圍三所學校實力相當，為表彰竹圍高中橄欖球隊的傑出表現，八方雲集創辦人特頒50萬獎金，向這群用汗水與堅持為校爭光的孩子們一同歡慶喝采！期許這群懷抱夢想的孩子們，在橄欖球場上持續發光發熱。