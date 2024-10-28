113年全國橄欖球聯賽，新北市竹圍高中在冠軍賽碰上八斗高中，竹圍利用10分鐘的15打14人數優勢，奠定勝基，終場17：7獲勝，首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，同時繼全錦賽後，竹圍高中隊史第三度奪冠。
開賽戰況膠著，直到上半場第13分鐘，竹圍高中發動後衛進攻，八斗高中手防守不急，情急之下做出過高tackle犯規，裁判給出黃牌，被迫下場休息10分鐘。
竹圍掌握住人數優勢，展開猛攻，先是以爭邊球組裝maul亂集團推進至達陣區前，緊接著高一小將劉全翔火力全開，持球強行突破達陣得分，張丞源加踢成功，竹圍高中7:0領先。
上半場第24分鐘時，竹圍高中把握對手犯規，踢球推進到八斗高中門前，爭邊球隨即組裝maul在亂集團推進，一路推到達陣區中，並靠著郭泓志壓地達陣成功再添5分。
下半場第3分鐘，八斗展開反撲，先以一個高踢球戰術，家上竹圍徐立昇掉球，八斗選手趁機補上一腳，球滾進達陣區後，八斗選手飛身撲球壓地達陣得分，一口氣將比分追近至5分的差距。
竹圍高中從第5名拚到全國冠軍
所幸竹圍高中穩住陣腳，在下半場第8分鐘，再度達陣成功，勝負底定。總教練李建霖表示，「這屆孩子起步較晚，國中時比賽經驗都很少，打球不夠靈活。但球員很團結，也不怕吃苦肯努力，最重要的是展現拚勁至最後一秒，這是非常可貴的，暑假議長盃第五名走到現在拿下冠軍，真的覺得這群孩子很棒很優秀。」
前三名的八斗、建中、竹圍三所學校實力相當，李建霖認為，「經過這一次比賽的經驗，各校再回學校繼續準備，相信明年三月份的全國錦標賽會更精彩更刺激，最後冠軍獎杯會落在誰學校很難說，我們只能繼續努力，繼續修正不足的地方。」
為表彰竹圍高中橄欖球隊的傑出表現，八方雲集創辦人特頒50萬獎金，向這群用汗水與堅持為校爭光的孩子們一同歡慶喝采！期許這群懷抱夢想的孩子們，在橄欖球場上持續發光發熱。
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竹圍掌握住人數優勢，展開猛攻，先是以爭邊球組裝maul亂集團推進至達陣區前，緊接著高一小將劉全翔火力全開，持球強行突破達陣得分，張丞源加踢成功，竹圍高中7:0領先。
上半場第24分鐘時，竹圍高中把握對手犯規，踢球推進到八斗高中門前，爭邊球隨即組裝maul在亂集團推進，一路推到達陣區中，並靠著郭泓志壓地達陣成功再添5分。
下半場第3分鐘，八斗展開反撲，先以一個高踢球戰術，家上竹圍徐立昇掉球，八斗選手趁機補上一腳，球滾進達陣區後，八斗選手飛身撲球壓地達陣得分，一口氣將比分追近至5分的差距。
竹圍高中從第5名拚到全國冠軍
所幸竹圍高中穩住陣腳，在下半場第8分鐘，再度達陣成功，勝負底定。總教練李建霖表示，「這屆孩子起步較晚，國中時比賽經驗都很少，打球不夠靈活。但球員很團結，也不怕吃苦肯努力，最重要的是展現拚勁至最後一秒，這是非常可貴的，暑假議長盃第五名走到現在拿下冠軍，真的覺得這群孩子很棒很優秀。」
前三名的八斗、建中、竹圍三所學校實力相當，李建霖認為，「經過這一次比賽的經驗，各校再回學校繼續準備，相信明年三月份的全國錦標賽會更精彩更刺激，最後冠軍獎杯會落在誰學校很難說，我們只能繼續努力，繼續修正不足的地方。」
為表彰竹圍高中橄欖球隊的傑出表現，八方雲集創辦人特頒50萬獎金，向這群用汗水與堅持為校爭光的孩子們一同歡慶喝采！期許這群懷抱夢想的孩子們，在橄欖球場上持續發光發熱。