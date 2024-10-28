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2024美國大選下週就要登場，一直以來，經濟民生都被認為是選舉的焦點之一，老百姓最在意的通常就是三餐能否溫飽的問題。有星媒在選前實地走訪關鍵搖擺州-賓州（Pennsylvania），了解當地選民的需求，以及賀錦麗、川普2位候選人，究竟誰才在經濟政策方面更得民心。新加坡《聯合早報》報導，近幾年的通貨膨脹讓美國民眾大喊吃不消，對經濟現狀怨聲載道，以賓州伊利郡（Erie）為例，雖然人口僅有17萬7000人，卻被視為選舉風向標，過去4屆選舉，在這裡勝出的總統候選人，最終都成功入主白宮。當地居民透露，這幾年通膨嚴重，一些日用品價格翻了一倍，退休人士艾倫（Clair Allen）雖然是登記的民主黨選民，但他決定把票投給川普，在他看來，川普2017年至2021年擔任美國總統期間，國家的經濟表現還算優異：「那時的通膨率只有1.5％，大家都有工作，他還對那些想要整我們的國家實施關稅...他會完成任務。有些人討厭他，但你得看一個人做的事，不是看他的個性。」另一位保守選民坎貝爾（Doug Campbell）也抱怨，拜登上台後一切都失控，他的房屋保險費在拜登任內，就從每年1300美元漲到2500美元，人壽保單期滿所得則在1年內少了3000美元。報導指出，雖然美國今年9月的通膨率已下降至2.4％，但民眾尚未有明顯感受，而這也重創了拜登政府的支持率，多項民調顯示，更多民眾認為川普比拜登更能管好美國經濟，賀錦麗取代拜登、成為民主黨總統候選人後，雖然這項落差有稍微拉近，但川普仍在這一議題仍略佔上風。《美聯社》與NORC公共事務研究中心今年9月20日和10月21日發布的民調結果顯示，約6成民眾認為美國目前的經濟表現不佳，相信川普更能在經濟上交出成績的受訪者達43％，略勝過賀錦麗的41％。雖然也有民主黨支持者認為，不應把物價上漲的責任都甩給拜登政府，也看好賀錦麗在競選期間打出「中產階級強大，美國就強大」的口號，認為自己和兒女將因此受惠，但報導提到，相對於其他地區，「鐵鏽帶」選民更切身感受到經濟環境變化的影響，川普是第一個把握這個機遇的共和黨人，他在這些州大談重新打造美國工業，幫助自己贏得了2016年大選，儘管拜登在2020年憑藉與工會的密切關係，成功從川普手中奪下「鐵鏽帶」3大搖擺州（賓州、威斯康辛州、密西根州），但工會如今更分化，將再次掀起兩黨的激烈競逐。