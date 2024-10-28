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▲日本和牛始祖產自鳥取縣，昭和41年，來自日本鳥取縣的「氣高號」品種公牛，榮獲肉牛類和肉類產地第一名，可稱為全日本的第一隻和牛。（圖／記者葉盛耀攝）

▲昭和41年，來自日本鳥取縣的「氣高號」公牛，榮獲肉牛類和肉類產地第一名。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大力家族亭」老闆推薦，想吃鳥取的和牛，一定不能錯過店內人氣排行榜第一名的牛舌。（圖／記者葉盛耀攝）

▲芯芯部位是靠近牛臀區域，也被稱作和尚頭，柔軟又有正常油花量。（圖／記者葉盛耀攝）

▲日本和牛的沙朗牛排部位，油脂相當豐厚。（圖／記者葉盛耀攝）

位在日本西部的鳥取縣，是日本人口最少的縣，卻是螃蟹捕獲量全日本最多的區域，甚至於日本的第一隻和牛，都產自於鳥取，也就是所謂的「氣高號」品種。《NOWnews今日新聞》親赴鳥取當地，找到一間鳥取最早創設的和牛燒肉店「大力家族亭」，移民日本已經是第三代的韓國裔的老闆，提到所謂的日式燒肉極可能就是源自於韓國，並非日本人自己發明的。提到鳥取美食，除了有美味的松葉蟹、紅楚蟹，許多人都不忘還有和牛。鳥取和牛是榮獲日本和牛第一名「氣高號」的後代品種，也是全日本和牛品牌的始祖，也就是說，散布在日本的所有和牛之祖宗，極可能就是這批「氣高號」。根據鳥取縣觀光交流協會提到，鳥取縣內的大山其中的大山寺，自古以來就是畜牧業農戶會帶著自己養的牛隻特地去參拜、祈求牛隻長壽之聖地，直到後來農戶也開始在大山地區會交換公牛牛隻，以追求更優良的牛種，讓此地成為「牛市」，於是有聰明的農戶發起，要將優良的品種加以登記，成為了和牛品種認證的開始。在昭和41年（1966年），岡山縣舉辦的第一屆全國和牛大賽（每五年舉行一次的日本和牛評審會）中，來自日本鳥取縣的「氣高號」公牛，就榮獲肉牛類和肉類產地第一名。這頭名牛生長質量好，體型大，產肉能力也出色，還留下了9千多個後代，因此「氣高號」堪稱當今知名和牛的鼻祖，也在日本牛肉界的歷史上留下不朽名號。也因此，即便他處或許可能也有養殖優良和牛，但是鳥取的大山是最先開始推行認證和牛的地方，也就讓此地和牛「成為了和牛品牌的始祖」，而2017年，鳥取和牛更獲得「肉質日本第一」殊榮。而記者此次造訪鳥取想試試當地和牛，在地人推薦說一定要先去「大力家族亭」，這家餐廳自1957創立品牌，等於已有60多年歷史，是鳥取當地元老級燒肉餐廳。老闆是移民日本的韓籍第三代，掌管「大力家族亭」這家偏韓式的燒肉店。正當奇怪為何吃正統和牛要來韓式燒肉亭時，透過鳥取縣觀光交流局幫忙證實才知曉，原來日式燒肉其實極可能源自於韓國人，約莫在1910年左右，韓國移民大量開設韓國料理店並推崇燒肉，不過該燒肉並非放在韓國當地燒肉餐廳常見的銅盤、鐵盤上炙烤，而是鐵網上且以火炙燒，一直流傳至今。而當然還另有一說，稱日本的燒肉文化也極可能來自於成吉思汗，但可信度不如韓國來得高。「大力家族亭」老闆推薦店內人氣排行榜菜色，包含軟Q的牛舌，再來是橫隔膜，有著恰到好處的油花，第三名則是芯芯部位，是靠近牛臀區域，也被稱作和尚頭，柔軟又有正常油花量。當然若是最喜歡和牛的油花要很豐厚，那就點份沙朗牛排，每一口都有豐沛如牛奶的香氣與豐沛肉汁，但是因為油脂相當多，吃太多易膩就是。大力家族亭燒肉屋地址：鳥取県米子市東町401（離JR米子站步行約5分鐘）