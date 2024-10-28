第21號颱風康芮颱風路徑再度西修，根據中央氣象署最新路徑預測，康芮颱風目前將會直接登陸台灣，並且在台灣上空轉彎，屆時海警、陸警發布都機率都非常高，而康芮颱風週四、週五影響台灣最為劇烈！《NOWnews》特別整理目前康芮颱風最新動態，民眾一定要持續關注康芮颱風動向，提前做好防颱準備！
康芮颱風在今（28）日2時中心位置在北緯16.6度、東經130.2度，以每小時11公里速度，向西前行；近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑200公里。原本在前一天康芮颱風路徑預估會從台灣「東北角」緊貼直上，不過根據中央氣象署今天凌晨2時最新預測路徑，康芮颱風將從花東一帶登陸，對台灣影響加劇。
康芮颱風暴風影響15地區破90%！週四、週五風雨最大
根據中央氣象署最新公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在花蓮縣達93%，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、綠島92%，新北市、台北市、宜蘭縣、台中市91%，基隆市、彰化縣、南投縣、台東縣、蘭嶼90%，共15地區破90%！
氣象專家林得恩表示，康芮颱風對台灣影響評估持續增大當中，從上週六晚上起，路徑就開始西修，預測從原先的東部外海通過，到逼近東部陸地，到今早最新的花蓮、台東附近登陸，週四、週五康芮颱風最靠近台灣，所帶來的風雨最為劇烈，影響也會最為嚴重。
秋颱康芮颱風路徑難捉摸！專家揭關鍵原因
林得恩表示，康芮颱風路徑會出現這樣的變化，主要的可能肇因是擔任環境駛流場的太平洋高壓太過強勢，西伸導引作用相當明確，再加上原先預期北方槽線發展又不夠深，並沒有完全將康芮帶走，也使得向西分量明顯增加。
林得恩也提到，由於一路過來，康芮未受地形破壞，結構相當完整，強度評估在中颱上限或者強烈颱風，因此無論是康芮所伴隨可能的暴風、雨勢還是浪，民眾一定要預先做好萬全準備！
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在「Threads」貼文指出，康芮颱風路徑會大幅修正的原因，主要還是跟颱風本身結構調整和高氣壓強度有關，總而言之，康芮在週四、週五最接近台灣，歷史上11月颱風非常少見，上一次是2020閃電颱風，而戰後到現在11月登陸的颱風，甚至只有一個1967年吉達颱風，就是這麼少見，大家要開始準備防颱作業了！
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康芮颱風暴風影響15地區破90%！週四、週五風雨最大
根據中央氣象署最新公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在花蓮縣達93%，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、綠島92%，新北市、台北市、宜蘭縣、台中市91%，基隆市、彰化縣、南投縣、台東縣、蘭嶼90%，共15地區破90%！
氣象專家林得恩表示，康芮颱風對台灣影響評估持續增大當中，從上週六晚上起，路徑就開始西修，預測從原先的東部外海通過，到逼近東部陸地，到今早最新的花蓮、台東附近登陸，週四、週五康芮颱風最靠近台灣，所帶來的風雨最為劇烈，影響也會最為嚴重。
秋颱康芮颱風路徑難捉摸！專家揭關鍵原因
林得恩表示，康芮颱風路徑會出現這樣的變化，主要的可能肇因是擔任環境駛流場的太平洋高壓太過強勢，西伸導引作用相當明確，再加上原先預期北方槽線發展又不夠深，並沒有完全將康芮帶走，也使得向西分量明顯增加。
林得恩也提到，由於一路過來，康芮未受地形破壞，結構相當完整，強度評估在中颱上限或者強烈颱風，因此無論是康芮所伴隨可能的暴風、雨勢還是浪，民眾一定要預先做好萬全準備！
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在「Threads」貼文指出，康芮颱風路徑會大幅修正的原因，主要還是跟颱風本身結構調整和高氣壓強度有關，總而言之，康芮在週四、週五最接近台灣，歷史上11月颱風非常少見，上一次是2020閃電颱風，而戰後到現在11月登陸的颱風，甚至只有一個1967年吉達颱風，就是這麼少見，大家要開始準備防颱作業了！
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