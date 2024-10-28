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▲康芮颱風最新路徑潛勢圖，中央氣象署再修正路徑，康芮颱風可能從花東一帶直撲台灣，並在台灣上空轉彎。（圖/中央氣象署）

▲中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，一共有15地區超過90%！（圖/中央氣象署）

▲氣象專家林得恩表示，由於一路過來，康芮未受地形破壞，結構相當完整，強度評估在中颱上限或者強烈颱風，民眾要及早做好防颱準備！（圖/林老師氣象站）

第21號颱風康芮颱風路徑再度西修，根據中央氣象署最新路徑預測，康芮颱風目前將會直接登陸台灣，並且在台灣上空轉彎，《NOWnews》特別整理目前康芮颱風最新動態，民眾一定要持續關注康芮颱風動向，提前做好防颱準備！康芮颱風在今（28）日2時中心位置在北緯16.6度、東經130.2度，以每小時11公里速度，向西前行；近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑200公里。根據中央氣象署最新公布各主要城市及離島，氣象專家林得恩表示，康芮颱風對台灣影響評估持續增大當中，從上週六晚上起，路徑就開始西修，林得恩表示，康芮颱風路徑會出現這樣的變化，林得恩也提到，由於一路過來，康芮未受地形破壞，結構相當完整，，因此無論是康芮所伴隨可能的暴風、雨勢還是浪，民眾一定要預先做好萬全準備！氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也在「Threads」貼文指出，康芮颱風路徑會大幅修正的原因，主要還是跟颱風本身結構調整和高氣壓強度有關，