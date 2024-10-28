我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有聲援川普者在週日的造勢大會上，揮舞十字架，稱賀錦麗為「魔鬼」和「反基督者」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選下週登場，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨總統候選人川普（Donald Trump），都把握最後衝刺時間積極造勢。然而，川普團隊當地時間週日在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉辦的集會上，力挺川普的喜劇演員因為出言攻擊波多黎各是「垃圾島」，引起了民主黨和賀錦麗團隊的強烈批評。綜合《CNN》、《國會山報》報導，麥迪遜廣場花園造勢大會，一些上台演說的川普支持者，對賀錦麗、希拉蕊（Hillary Clinton）、非法移民和波多黎各進行了各種侮辱，電台主持人席德羅森伯格（Sid Rosenberg）怒批希拉蕊是個「病態的混蛋」，又說「無家可歸者和退伍軍人，美國人，睡在中央公園的長凳上....但那些該死的非法分子，他們想要什麼就得到什麼，不是嗎？」先前競選美國國會議員失敗的雷姆（David Rem），則稱賀錦麗為「魔鬼」和「反基督者」，還一度揮舞著十字架，表示他將競選紐約市長。不過在一片侮辱聲浪中，主要還是喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）的一席話，引起民主黨和賀錦麗團隊的憤怒。欣奇克利夫在演說時表示：「發生了很多事情。就像，我不知道你是否知道這一點，但現在海洋中央確實有一個漂浮的垃圾島。我想它叫做波多黎各」，還戲稱拉丁裔「就是喜歡生孩子」、「他們進來了。就像他們對我們國家所做的那樣。」本身有波多黎各背景的美國眾議員托雷斯（Ritchie Torres）在社交平台X上發文，呼籲拉丁裔選民，永遠不應該忘記，川普似乎非常樂於宣揚種族主義一事，「作為1名波多黎各人，我很想稱欣奇克利夫為『種族主義垃圾』，但這樣做就是對垃圾的侮辱。」波多黎各是美國在加勒比海地區的一個非建制領地，距離佛羅里達州邁阿密東南1600公里，首府為聖胡安，官方語言為西班牙語和英語，但西班牙語處於支配地位，是1898年美西戰爭爆發、西班牙戰敗後割讓給美國的。波多黎各曾舉行過全民公投，是否作為美國第51州加入聯邦，但不了了之。雖然美國在1917年給予波多黎各居民美國公民的地位，但有關其身分認同至今仍衍伸不少爭議和糾紛。