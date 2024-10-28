康芮颱風路徑最新預測大幅西修！除了昨（27）日歐洲模式預測有機會登陸台灣，氣象專家吳德榮今（28）日表示，28日凌晨2時各國官方預測路徑，包括中央氣象署、日本氣象廳也將康芮颱風（國際命名KONG-REY）調整至登陸台灣，預估強度為中度颱風上限，且不能排除增強為強颱，提醒民眾本周做好防颱準備。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，最新（28日凌晨2時）各國官方的預測路徑顯示，康芮颱風已調整至登陸台灣；中央氣象署與日本氣象廳皆預測，在未受地形破壞前、達最強時，近中心平均風速48米／秒，為中度颱風上限，故其帶來的嚴重威脅、絕不可小覷。
吳德榮提到，最新（27日20時）歐洲模系集式模擬顯示，康芮颱風的系集平均路徑在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少，顯示平均路徑仍有不小的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。而潭美颱風即將離開越南，回到南海，並將減弱為熱帶低壓。
吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，周二、周三（29日、30日）受東北季風影響，周二迎風面北部、東半部有局部短暫雨，周三康芮颱風外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲。
這周氣溫逐日微降，北台濕涼。周四、周五（10月31、11月1日）受到康芮颱風環流影響，對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備；但各地風雨的大小則需視路徑的變化，再同步調整。周六、下周日（11月2日、3日）預估康芮颱風，天氣好轉。
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吳德榮提到，最新（27日20時）歐洲模系集式模擬顯示，康芮颱風的系集平均路徑在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少，顯示平均路徑仍有不小的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。而潭美颱風即將離開越南，回到南海，並將減弱為熱帶低壓。
吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，周二、周三（29日、30日）受東北季風影響，周二迎風面北部、東半部有局部短暫雨，周三康芮颱風外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲。
這周氣溫逐日微降，北台濕涼。周四、周五（10月31、11月1日）受到康芮颱風環流影響，對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備；但各地風雨的大小則需視路徑的變化，再同步調整。周六、下周日（11月2日、3日）預估康芮颱風，天氣好轉。
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