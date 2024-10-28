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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間週日在民主黨鐵票區、紐約市最知名的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，他與副手范斯（JD Vance）都發表了演說，抨擊拜登政府及賀錦麗的經濟、移民政策。然而，喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）的一席話引發輿論譁然，稱呼波多黎各為「漂浮的垃圾島」。面對紛至沓來的撻伐聲，欣奇克利夫還反嗆批評者沒有幽默感。美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），將川普週日於紐約麥迪遜廣場花園舉行的集會，與1939年的一場親納粹活動相比，認為2者「有直接的相似之處」。華茲還在與民主黨籍的紐約聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的直播中，回應欣奇克利夫侮辱波多黎各一事，直言：「聽著，我知道今天在座的人都明白這一點，波多黎各人是公民。他們納稅和服兵役的比例幾乎比其他任何人都高」。有波多黎各背景的歐加修-寇蒂茲，也批評川普不應縱容欣奇克利夫在集會上胡說八道，聲稱欣奇克利夫的言論讓她非常不悅與不安。對此，欣奇克利夫則在社群平台X上發文，反嗆華茲和歐加修-寇蒂茲：「這些人沒有幽默感。一位副總統候選人從他的『繁忙日程』中，特意抽出時間，來斷章取義的分析一個笑話，讓它看起來像是種族主義者。我喜歡波多黎各，也會去那裡度假，我對每個人都會開玩笑。」