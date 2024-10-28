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根據「華盛頓郵報」(Washington Post)報道，中國政府有關的駭客，攔截了美國政治人物的電話音訊，其中包括共和黨籍總統候選人川普(Donald Trump)的一位未透露姓名競選顧問。美國聯邦調查局(FBI)和美國網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) 25日表示，他們正在調查與中國有關的人士，未經授權存取商用通訊基礎設施。川普的競選團隊和FBI沒有立即回應路透社的置評要求。華盛頓郵報也報導，駭客能夠存取個人的未加密通訊工具，例如簡訊。路透社25日報導，中國駭客也鎖定了隸屬於民主黨候選人賀錦麗陣營的人員所使用的手機。多家媒體上週報導，川普和他的副手范斯(JD Vance)也是目標。根據「紐約時報」25日報導，川普競選團隊上週得知，川普和范斯等政府內外人士的電話號碼，因為美國電信公司威瑞森(Verizon)電話系統遭滲透而成為目標。川普競選團隊今年稍早遭到駭客攻擊。美國司法部指控伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard Corps)的3名成員發動駭客攻擊，指控他們試圖干擾11月5日的選舉。威瑞森在23日表示，他們已注意到針對美國電信公司，並收集情報的精密企圖，並正在與執法部門合作。美國國會也在調查，這個月稍早，美國國會議員要求AT&T、威瑞森和流明科技(Lumen Technologies)回答與中國駭客存取美國寬頻網路供應商的報導有關的問題。中國駐華盛頓大使館上週表示，不清楚具體情況，但表示中方反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路竊盜行為。更多中央廣播電臺新聞