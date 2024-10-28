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美國大選投票日進入倒數計時階段，前總統川普（Donald Trump）近日受訪再度點名台灣，如果要美國保護，就應該支付保護費。而川普近期支持度攀升，當選機率大增。對此，前立委沈富雄認為，台灣不管在心理、人事或是談判意識形態改變上，都要有所準備，要不然恐怕會吃大虧。美國共和黨總統候選人川普日前接受美Podcast節目《The Joe Rogan Experience》訪問時，再度重申台灣如果要美國保護，就應該支付保護費。前立委沈富雄27日在政論節目《TVBS戰情室》表示，川普上次當總統時，要求韓國軍費或國防預算增加9倍，不過，韓國並沒有屈服。沈富雄說，目前民進黨團隊、尤其總統賴清德願意用的，根本沒有足以擔當台灣代表、跟未來可能的美國總統人選談判的人選。他批評，民進黨團隊的底氣跟格局都沒做好相關準備。沈富雄認為，未來在心理、人事準備跟談判意識形態都必須有所準備，不然虧會吃很大。