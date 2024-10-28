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國會改革法案核心條文遭憲法法庭判決違憲，綠委鍾佳濱建議立院司法及法制委員會今（28）日邀請立法院秘書長周萬來報告。對此，民眾黨立委張啓楷直指民進黨是「黃鼠狼給雞拜年」，此舉不安好心，提醒周萬來「委曲不能求全，姑息反而養奸」。張啓楷指出，民進黨立委郭國文5月才暴力搶奪周萬來的議事本，這次綠委又要周萬來就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，想藉機修理周萬來、劍指立法院長韓國瑜，「司馬昭之心毫不掩飾」。他認為，包括民進黨立委打立院駐衛警、「軟禁」立院職員，處處可見民進黨對立院職員的刁難和不尊重。這些違反善良台灣人對人的基本尊重，也印證對民進黨委曲不能求全、姑息反而養奸。張啓楷指出，依照《立法院組織法》第14條規定，立法院秘書長「承院長之命，處理本院事務」，這次憲法法庭對國會改革的判決，民進黨竟排案要周萬來報告，擺明是要為難周萬來和韓國瑜，也是對在野黨叫陣，挾「綠友友」的大法官自重。最離譜的是，立委應該是爭取立法院應有的立法、聽證調查權等權限，但民進黨卻角色錯亂，成了行政院的小弟，呼籲社會大眾共同監督民進黨還能離譜到什麼程度。