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曾以國民黨立委翁曉玲稱麟洋配是「中國人的驕傲」舉出反質詢例子，在憲法法庭一戰成名的律師李荃和今（28）日現身立法院，全因為司法及法制委員會將針對國會改革法案部分違憲進行專題報告。李荃和今天頂新髮色現身引發關注，並提出釋憲判決的影響與後續，並給予立法院後續怎麼修法會比較好的相關建議。今年8月憲法法庭針對國會改革法案釋憲案進行言詞辯論，其中，因外型、口條爆紅的行政院代表律師之一的李荃和，因先嗆民眾黨立委黃國昌要進行「憲法大辯論」，因此特別做了表格，後來又以國民黨立委翁曉玲稱麟洋配是中國人的驕傲的背景，提出若部會首長回答「我們本來就是中國人不然是什麼人？」算不算反質詢？一戰成名。立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席，就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢，並審查及處理113年度中央政府總預算關於監察院主管預算凍結項目共6案。在質詢開始前，主席鍾佳濱邀請兩位法律學者列席，包含司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和列席，分享修法建議。李荃和在報告時提出幾點說明，包含大法官是站在什麼樣的立場、審查原則，做出史上前所未有，違憲情況最多的一號判決，以及違憲判決之後，判決它的效力是什麼？對立院生態，包括立院後續運作有什麼影響？以及怎麼法律該修會比較好等說明。