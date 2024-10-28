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北檢上周針對京華城案聲請將民眾黨主席柯文哲延押，並對柯的貼身祕書「橘子」許芷瑜發布通緝，並註銷護照。國民黨桃園市議員黃敬平說，許芷瑜越不回台對她和柯文哲都不利，且檢察官現在沒有讓柯文哲一槍斃命的證據只好聲請延押，但向台北市前副市長彭振聲等人被借提多次都未轉汙點證人，會讓外界覺得憑什麼延押柯，坐實民眾黨等在野黨質疑的「檢察官押人取供」。黃敬平27日在《張雅婷辣晚報》節目中表示，他認為許芷瑜應該趕快回來，不回來會害到柯文哲，檢察官現在一定想就很多關鍵狀況要問她，例如金流，還有那些錢到底在哪，而她現在護照被註銷，除非她有第二本護照，但他前幾天聽到許芷瑜的舅舅說，許芷瑜沒有第二本護照，若許芷瑜是用觀光簽證入境，90天的時間一到日本政府就能將她驅逐出境，因為她沒有理由再延長。黃敬平說，許芷瑜盡快回來可以讓事情釋疑，她會不會被收押很難說，但越不回來對她和柯文哲越不利，因為檢察官現在沒有讓柯文哲一槍斃命的證據，沒東西只好聲請延押，但若無法充分說服法官，另外向彭振聲和前鼎越開發董事長朱亞虎不管借提幾次都沒轉為汙點證人，那憑什麼延押？這只是坐實民眾黨質疑的「檢察官押人取供」。黃敬平表示，以柯文哲過去的作法，他不在乎再延押兩個月，但卻對司法院及專案小組檢察官造成很大的壓力，因為這樣很明顯會給外界和國際看清楚，台灣政壇和民眾中有些人覺得檢方很多地方對柯文哲押人取供，認為這個案子更啟人疑竇，或有更多聯想空間。