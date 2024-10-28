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▲昔日主持工作突然被廠商單方面告知要取消，原因令吳怡霈感到相當傻眼。（圖 / 吳怡霈臉書）

藝人吳怡霈在演藝圈打滾13年，從體育台主播轉戰演藝圈成績都相當亮眼，更3度入圍金鐘獎，她也時常在社群上分享生活、與粉絲互動。最近吳怡霈在社群平台Threads發文爆料自己碰到的「職場鬼故事」，廠商說詞前後矛盾，讓她無奈大喊：「心裡大概有翻800個白眼」。先前吳怡霈才透露，試用完商品認為不適合開團，而婉拒廠商的邀約，並請他們把產品收回，不料對方不同意甚至要求她必須把商品買下來，令她非常傻眼。近日吳怡霈再度分享，過去經紀人曾替她接下一份主持工作，雙方已經進入簽約階段，但廠商單方面以吳怡霈與「與某事件主角有連帶關係」為由，怕會模糊焦點，最終決定避嫌不合作。吳怡霈對廠商的決定相當不滿，並發現其中矛盾之處，她指出，最後廠商選擇的主持人，竟然是與事件主角「關係更為緊密」的人，讓她無奈表示「我大概有翻800個白眼」。貼文發出後引起許多網友的朝聖，紛紛留言「窗口連個謊都說不好」、「就老實說客戶選中其他人就好！大家又不是第一天出來混！」對此，吳怡霈也大力表示贊同網友的留言，更回覆「廠商連故事都編不好」。