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憲法法庭日前針對國會改革相關法案宣告部分違憲，對此，立法院司法及法制委員會今（28）日邀請立法院秘書長周萬來就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告。對於釋憲結果，周萬來坦言，撇開秘書長角度，「（憲法）法庭大概可能擴大對於立法權限縮。」立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席，就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢，並審查及處理113年度中央政府總預算關於監察院主管預算凍結項目共6案。民眾黨立委黃國昌在質詢時指出，對於在國會公然說謊的行政官員課予處罰，在「綠色大法官」眼中竟然是違憲，令人匪夷所思，不僅如此，對公然說謊的官員呵護備至，對國會要行使的調查權處處刁難。黃國昌質詢最後，針對憲法法庭將「國會改革法案」宣告部分違憲，詢問周萬來看法？周坦言，「本身如果是撇開秘書長角度，我們說明是，（憲法）法庭大概可能擴大對於立法權限縮。」黃國昌也提到，自己不想要害周萬來，因為他只是秘書長，擔心他在國會殿堂說大實話，會成為被攻擊的標的，同時也感謝周萬來，在過去立法過程中，有很多委屈，且背負不該背負的東西，過去在本院盡心盡力給予肯定。