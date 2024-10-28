麥當勞歡慶40週年又有創舉，請出大人的童年巨星，10月30日起打造「麥當勞叔叔與好朋友 抖陣一起」全新主題「麥當勞派對」，報名參加就能擁有「派對卡」、「派對帽」，還有「奶昔大哥雙面漁夫帽」及「大鳥姊姊與漢堡神偷好好眠眼罩」只送不賣。繼小朋友專屬的哆啦A夢「童樂生日派對」，大人也可以到麥當勞開趴了；11月5日官方LINE帳號還能免費下載限定版LINE特效派對貼圖。
台灣麥當勞「童樂生日派對」，最狂曾在1989年創下單店一個月舉辦618場的麥當勞世界紀錄，是不少大小朋友心中最溫暖的幸福回憶。原本就不設限年齡的「童樂生日派對」，今年祭出哆啦A夢主題，也吸引不少大朋友玩在一起。
如今，麥當勞歡慶來台40週年，不只請出懷舊明星四大天王，打造「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題環保杯、購物袋等週邊商品，現在更推出大人專屬的「麥當勞派對」。11月5日起在麥當勞官方LINE帳號，還加碼送出免費下載的限定版LINE特效派對貼圖！
每場預約至少5人就能參加「麥當勞派對」，不只提供專屬派對主角禮物組合，包含期間限定的「派對卡」、「派對帽」，生日壽星可獲得超潮「奶昔大哥雙面漁夫帽」，一同歡慶的派對貴賓除了派對帽，還能獲得超萌「大鳥姊姊好好眠眼罩」或「漢堡神偷好好眠眼罩」（兩款任選擇一）；活動現場還有主題佈置，更有款待大使帶領大家一起進行趣味團康遊戲。
「麥當勞派對」派對主角活動費推廣價600元（原價700元）、派對貴賓活動費推廣價250元（原價350元），參加者皆需加購超值全餐乙份，就能擁有眾多只送不賣的超萌派對裝飾與好禮，10月30日起開放預約，可至「麥麥童樂會親子活動網」查詢，或致電餐廳詢問。
小朋友專屬的「童樂生日派對」則是小壽星349元（含獨家壽星禮物＋Happy Meal四件組）、小貴賓179元（含獨家貴賓禮物＋Happy Meal四件組乙份），同樣都是長期推出的活動。
另外，王品集團起家品牌「王品牛排」也即將歡慶31歲生日！即日起到12月31日不分平假日，邀請粉絲到店內用消費2客套餐，
現場祝福「王品牛排 生日快樂」，或上傳當次用餐畫面至個人FB、IG，就能免費款待「爐烤地中海海鮮盤」1份（價值7 88元），大啖嚴選新鮮淡菜、草蝦、鮮魚、魷魚4種海味佐主廚特調榛果奶油醬。
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如今，麥當勞歡慶來台40週年，不只請出懷舊明星四大天王，打造「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題環保杯、購物袋等週邊商品，現在更推出大人專屬的「麥當勞派對」。11月5日起在麥當勞官方LINE帳號，還加碼送出免費下載的限定版LINE特效派對貼圖！
每場預約至少5人就能參加「麥當勞派對」，不只提供專屬派對主角禮物組合，包含期間限定的「派對卡」、「派對帽」，生日壽星可獲得超潮「奶昔大哥雙面漁夫帽」，一同歡慶的派對貴賓除了派對帽，還能獲得超萌「大鳥姊姊好好眠眼罩」或「漢堡神偷好好眠眼罩」（兩款任選擇一）；活動現場還有主題佈置，更有款待大使帶領大家一起進行趣味團康遊戲。
「麥當勞派對」派對主角活動費推廣價600元（原價700元）、派對貴賓活動費推廣價250元（原價350元），參加者皆需加購超值全餐乙份，就能擁有眾多只送不賣的超萌派對裝飾與好禮，10月30日起開放預約，可至「麥麥童樂會親子活動網」查詢，或致電餐廳詢問。
小朋友專屬的「童樂生日派對」則是小壽星349元（含獨家壽星禮物＋Happy Meal四件組）、小貴賓179元（含獨家貴賓禮物＋Happy Meal四件組乙份），同樣都是長期推出的活動。
另外，王品集團起家品牌「王品牛排」也即將歡慶31歲生日！即日起到12月31日不分平假日，邀請粉絲到店內用消費2客套餐，