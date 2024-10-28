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民眾黨昨舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，立委林國成發言時激情表示，如果有一天賴政府欺人太甚，「我們來衝總統府好不好？」引發各界議論。林國成今（28）日在立院受訪時則解釋，昨天人很多很感動，自己是感慨民進黨執政下很多悲憤的狀況，希望大家努力搶救國家。黨團總召黃國昌也緩頰稱，林國成只是對現況有很多感慨，呼籲大家「將心比心」。立委林國成昨在小草集會中批評，「就是有賴清德這樣的鬼，把柯文哲這樣的政敵消滅。」還對群眾吶喊：「有一天他（民進黨政府）如果欺人太甚、逼我們到沒辦法的時候，我們來衝總統府好不好？」激情演出引發外界兩極看法。林國成今解釋，昨天人很多，代表小草都沒散，變成鋼鐵小草，他非常感動。又見民進黨執政下台灣發生很多悲憤的狀況，因此才說要努力搶救，如果不行還有很多方式可以做。總召黃國昌受訪時被記者問到此事時，則緩頰稱：「沒有啦！我相信國成委員他心中，過去這段時間當中一定有很多傷心、憤怒」，希望大家將心比心。黃國昌強調，台灣民眾黨是一個會對所有選民負起責任、會把國家利益放在政黨利益之上的政黨。而且民眾黨跟民進黨最大的不一樣，就是民進黨是一個只會開空頭芭樂支票的政黨，「我們民眾黨每天在立法院做的事情，就是在兌現我們對選民的承諾。」