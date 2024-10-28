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台電新版電價自10月16日正式上路，經濟部決議產業電價最高調整14%，依台中市政府經發局估計，台中市1.9萬家工廠，每年將多支出100億元電費。藍營議員指出，台灣的中小企業不是台積電，若因高電價導致業者不堪負荷，造成民生物價上漲、員工失業，受苦的還是人民，總統賴清德卻只會抱著廢核神主牌，劫貧救國讓人民去填台電黑洞。電價費率審議會於9月底正式拍板民生用電凍漲、產業電價最高漲幅14%的新電價方案。台中市議員林昊佑、黃佳恬、楊大鋐今（28）日聯合財經質詢時，手拿苦瓜詢問經發局長，電價連3漲對台中的企業界造成何等影響？經發局長張峯源表示，若以電費每度漲5角計算，一年約增加100億元的電費支出，台中市以中小企業為主，產業約1.9萬家，平均一間公司多支出50萬元。無黨籍市議員林昊佑指出，台積電曾表示，台灣廠區的電費是全世界電費最貴，但不是每個中小企業都是台積電，如今因戰爭國際訂單減少、電費卻漲了又漲，萬一被漲到倒閉歇業，誰來負責？雖然民生用電沒漲，但業者成本增加後物價也跟著上漲。他批評中央過去3年不斷撥補台電、變相漲人民電費，根本是沒能力治國，只會拿人民開刀、劫貧救國。國民黨市議員黃佳恬也不滿，民進黨政府聲稱務實的能源政策，卻留給人民鉅額帳單，總統賴清德說台灣的電絕對足夠，還說省電比賺錢更快，事實上卻是電價連三漲，產業界、中小企業不堪負荷。她喊話賴清德不要抱著神主牌堅持廢核，看不見人民叫苦連天。