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國會改革核心條文遭憲法法庭判決違憲，立院司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱，今（28）日邀請立院秘書長周萬來進行專案報告，綠委也邀請司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和發言。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌大酸鍾佳濱，「找兩個民進黨側翼來列席，奇怪了，他們怎麼不找林濁水來？他是看不起林濁水嗎？」民進黨前立委林濁水多次發表國會改革法案意見，支持立委調查權。他今天也發文表示，國會改革的核心就是國會調查權，為落實調查權，歐美都必有藐視國會罪。而黃國昌今在立院受訪時，針對今天司法及法制委員會找周萬來備詢，也大酸民進黨是司馬昭之心。黃國昌更痛批民進黨召委鍾佳濱找司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和列席，是「兩個民進黨側翼」，專門幫民進黨洗地。黃國昌並大酸他們怎麼不找林濁水來？「他（鍾佳濱）是看不起林濁水嗎？還是林濁水對國會改革的研究不夠深入？」至於民進黨立委邱志偉提出《反滲透法》修法，要將行為觸犯國安的政黨解散。黃國昌則回應，「看到法條再說啦！立委提案是要白紙黑字寫的，不是對媒體放話。」