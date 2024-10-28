新世代中式料理「石本石本女臣」於台北市信義區ATT 4 FUN 盛大開幕。剪綵儀式由海盜餐飲股份有限公司的總經理葉威杰先生Gary、光洋集團CEO詹國正先生、CEO雷大君小姐、貴賓王美華小姐與 ATT 4 FUN 長官共同主持。葉威杰表示：「石本石本女臣代表著台灣餐飲業的創新，我們將海洋元素融入中式料理，並用快捷又新鮮的軌道式送餐服務，打造了一個充滿驚喜的用餐環境。這裡不僅是享受美食的地方，更是與家人朋友共同分享愉快時光的場所。」
石本石本女臣作為一間新世代中式料理餐廳，每一道菜都受到亞洲美食的啟發，重新詮釋了中式料理的概念，既有台灣特有熱炒店的熱鬧氣氛、又有像迴轉壽司店的整潔用餐環境。在場的嘉賓共同見證了這個重要時刻，餐廳未來將以其創新的軌道式送餐服務，為每一位顧客帶來獨特且難忘的用餐體驗。
以新世代中式料理為靈感，為顧客帶來麻、辣、鮮味的感官饗宴，平常要約一大桌子的人，才能品嚐到飯店的高級菜餚或餐館的家常小菜，現在輕鬆就能在「石本石本女臣」吃得到。像是招牌酸菜魚就是餐廳的明星菜色，融合了「魚鮮」與「漬鮮」的經典組合，魚片滑嫩爽口，湯頭酸辣適中，帶來前所未有的味覺享受；砵砵雞以高湯、麻椒等密熬多時湯頭進行調製湯，搭配各種風格食材，串串都是美味，除了招牌紅湯外，還有椒麻味的白湯，是麻和辣的經典大對決；台灣人最愛的熱炒系列在石本石本女臣更升級為風格熱炒，推出多種新中式熱炒，現點現炒，提供給消費者家的感覺；其他像是各款精緻開胃小菜與涼菜等系列佳餚，都讓每一位顧客舌尖上感受到刺激與滿足。
創新送餐服務「石本石本女臣」其獨特的軌道式送餐服務，顧客只需掃碼點餐，在舒適的用餐環境中，軌道式送餐服務就會將美食準確無誤地送到桌前。這種隨點隨送的服務模式，不僅提升了用餐效率，還能有效避免與服務人員的直接接觸，確保顧客在一個乾淨衛生的環境中用餐，無論是忙碌的工作日或悠閒的假日，都能輕鬆享受美味。
為提供台灣消費者新的中式料理體驗，後場團隊各各身手非凡，特邀前香港米其林三星餐廳Bo Innovation行政總廚余子鴻先生為品牌顧問，為多道必吃精選菜色操刀，他有著十餘年的豐富餐飲經驗，創作的菜色有層次又創意十足，每每帶給客人驚艷的用餐體驗；行政主廚李崇彰先生為前米其林推薦餐廳的廚師長，資歷豐富有著府宴、My灶餐廳、乾杯集團的歷練，掌握火侯與調味的功夫不在話下。這次廚師團隊挑戰傳統料理，將不同的美食元素匯聚於一體，希望為顧客帶來創新的味覺體驗。
「石本石本女臣」母公司為光洋集團，是全球空運與海運物流服務供應商，2024年跨業界成立「海盜餐飲集團」，秉持著打造具有國際視野的餐飲公司的理念，將海洋文化與現代餐飲作為完美結合，希望透過獨特海洋與海盜文化為背景，提供一段美好而難忘的用餐旅程給消費者。無論是與好友聚會，還是家庭聚餐，石本石本女臣都將是這趟美食探索歷程的最佳選擇，讓新世代的中式料理在這裡綻放光彩。
台北市信義區松壽路12號5樓/ATT 4 FUN 信義店，電話：02 7745 0857
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以新世代中式料理為靈感，為顧客帶來麻、辣、鮮味的感官饗宴，平常要約一大桌子的人，才能品嚐到飯店的高級菜餚或餐館的家常小菜，現在輕鬆就能在「石本石本女臣」吃得到。像是招牌酸菜魚就是餐廳的明星菜色，融合了「魚鮮」與「漬鮮」的經典組合，魚片滑嫩爽口，湯頭酸辣適中，帶來前所未有的味覺享受；砵砵雞以高湯、麻椒等密熬多時湯頭進行調製湯，搭配各種風格食材，串串都是美味，除了招牌紅湯外，還有椒麻味的白湯，是麻和辣的經典大對決；台灣人最愛的熱炒系列在石本石本女臣更升級為風格熱炒，推出多種新中式熱炒，現點現炒，提供給消費者家的感覺；其他像是各款精緻開胃小菜與涼菜等系列佳餚，都讓每一位顧客舌尖上感受到刺激與滿足。
創新送餐服務「石本石本女臣」其獨特的軌道式送餐服務，顧客只需掃碼點餐，在舒適的用餐環境中，軌道式送餐服務就會將美食準確無誤地送到桌前。這種隨點隨送的服務模式，不僅提升了用餐效率，還能有效避免與服務人員的直接接觸，確保顧客在一個乾淨衛生的環境中用餐，無論是忙碌的工作日或悠閒的假日，都能輕鬆享受美味。
為提供台灣消費者新的中式料理體驗，後場團隊各各身手非凡，特邀前香港米其林三星餐廳Bo Innovation行政總廚余子鴻先生為品牌顧問，為多道必吃精選菜色操刀，他有著十餘年的豐富餐飲經驗，創作的菜色有層次又創意十足，每每帶給客人驚艷的用餐體驗；行政主廚李崇彰先生為前米其林推薦餐廳的廚師長，資歷豐富有著府宴、My灶餐廳、乾杯集團的歷練，掌握火侯與調味的功夫不在話下。這次廚師團隊挑戰傳統料理，將不同的美食元素匯聚於一體，希望為顧客帶來創新的味覺體驗。
「石本石本女臣」母公司為光洋集團，是全球空運與海運物流服務供應商，2024年跨業界成立「海盜餐飲集團」，秉持著打造具有國際視野的餐飲公司的理念，將海洋文化與現代餐飲作為完美結合，希望透過獨特海洋與海盜文化為背景，提供一段美好而難忘的用餐旅程給消費者。無論是與好友聚會，還是家庭聚餐，石本石本女臣都將是這趟美食探索歷程的最佳選擇，讓新世代的中式料理在這裡綻放光彩。
台北市信義區松壽路12號5樓/ATT 4 FUN 信義店，電話：02 7745 0857