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憲法法庭日前針對國會改革相關法案宣告部分違憲。對此，國民黨團今（28）日召開記者會，國民黨團總召傅崐萁痛批，憲法法庭這些「綠色大法官」終於現形，完全甘為東廠，閹割中華民國所有人民擁有的權利，把台灣打回「專制皇帝統治」，10月25日根本是總統賴清德「賴皇帝正式登基」日子。傅崐萁在記者會中提及，10月25日是台灣的光復節，台灣所有的軍民能夠重回中華民國的懷抱，但在這個歡欣鼓舞的日子裡，憲法法庭所做出第9號判決，把台灣的「民有、民治、民享」的民主共和國，中華民國1912年亞洲第一個民主共和國，再次地打回大清帝國的王朝。傅崐萁痛批，憲法法庭這些「綠色大法官」終於現形，完全甘為東廠，閹割中華民國所有人民擁有的權利，讓國會重新回到了18世紀，英國在1689年 有國會的聽證調查權，看到法國、美國在1789年，就擁有了國會的聽證調查權，在看到二戰後，包括意大利、德國、日本、韓國，從1948年到1949年，都有國會的聽證調查權。傅崐萁直言，中華民國113年10月25日，就是中華民族、中華民國、中華民國民主的國恥日，因為有這15位不知廉恥的大法官，把台灣打回「專制皇帝統治」，「賴皇清陵」的登基典禮，就是民國113年10月25日，賴清德賴皇帝正式登基，閹割了所有民主國家該有的權利，國民黨絕對不會屈服，所有的立委，即便是在民進黨最大的暴力攻擊之下，我們嚴守國會的尊嚴。傅崐萁也說，旗下的這些「綠色法官」帶給賴清德戰利品，賴還洋洋得意表示，要來立法院國情報告，「國民黨在這裡嚴正表達，就像柯總召說的， 如果來到國會不做答詢的話，在家裡寫臉書就好了，在家裡搞直播就可以了，不需要來立法院做政令宣導，你（賴清德）是一個無知無恥無能的總統，你沒有資格到中華民國國會，來玷污這塊民主的聖堂，我們不歡迎賴清德先生到立法院來做國情報告」。