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▲康芮颱風路徑又往南偏移出現變化，目前是否會登陸還有待觀察，目前預報週三、週四康芮颱風距離台灣最近！（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風在週六逐漸遠離台灣之後，僅有東北季風影響，迎風面較多水氣。（圖／中央氣象署）

康芮颱風路徑又往南偏了！中央氣象署今（28）日上午表示，康芮颱風將為以中颱上限甚至不排除強颱靠近，預計最快明天下午到晚上就會發布海上警報，週三則是發布陸上警報，由於目前康芮颱風路徑又往南偏，中央氣象署提到，康芮颱風目前位於恆春東南東方1050公里海面上，朝西北移動靠近台灣，影響台灣機率大，至於康芮颱風路徑，氣象署氣象預報中心科長林伯東提到，中央氣象署表示，康芮颱風接近台灣時間點大概從週二至週三，因為康芮颱風目前速度有加快，至於康芮颱風帶來的風雨影響，氣象署預報中心科長林伯東說，不過如果康芮颱風從東半邊通過，中南部降雨降雨較不明顯，