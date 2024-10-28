康芮颱風路徑又往南偏了！中央氣象署今（28）日上午表示，康芮颱風將為以中颱上限甚至不排除強颱靠近，預計最快明天下午到晚上就會發布海上警報，週三則是發布陸上警報，由於目前康芮颱風路徑又往南偏，短短一天康芮颱風路徑從擦邊東北角、直撲台灣到現在路徑再南偏，一天三變化，氣象署表示，全台都可能受到影響，但是否登陸或者從何處登陸都還有不確定性，民眾要隨時關注颱風最新動態。
康芮颱風週三、週四最靠近台灣！不一定登陸但全台仍有影響
中央氣象署提到，康芮颱風目前位於恆春東南東方1050公里海面上，朝西北移動靠近台灣，影響台灣機率大，目前正加速靠近台灣，有機會以中颱上限強度靠近台灣，也不排除也有機會增強為更強，預計週三、週四最為接近，週五、週六慢慢遠離台灣。
至於康芮颱風路徑，氣象署氣象預報中心科長林伯東提到，康芮颱風路徑往南修正，未來也有可能往北或往南一點，若從南邊通過，對南部、東南部影響比較大，對北部、東北部影響稍微小一點，但這個颱風暴風半徑範圍大，對全台仍有影響，只不過康芮颱風是否登陸以及從何處登陸，仍然有不確定性存在。
康芮颱風最快明下午海警、週三陸警！風雨影響一次看
中央氣象署表示，康芮颱風接近台灣時間點大概從週二至週三，因為康芮颱風目前速度有加快，預估海警最快發布時間是明天下午至晚上；陸警時間則因颱風路徑有不確定性，甚至不確定是否登陸，如果朝台灣而來，陸警時間最快落在週三上午白天。
至於康芮颱風帶來的風雨影響，氣象署預報中心科長林伯東說，按照目前路徑，會出現豪大雨的就是東半部以及北部山區，如果康芮颱風通過台灣地區到西半部，緊接著颱風南邊將受到西南風影響，中南部在颱風通過後也會有明顯降雨發生。不過如果康芮颱風從東半邊通過，中南部降雨降雨較不明顯，但如果從更偏南邊通過的話，南部和中部降雨就要特別留意，還要持續觀察。
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中央氣象署提到，康芮颱風目前位於恆春東南東方1050公里海面上，朝西北移動靠近台灣，影響台灣機率大，目前正加速靠近台灣，有機會以中颱上限強度靠近台灣，也不排除也有機會增強為更強，預計週三、週四最為接近，週五、週六慢慢遠離台灣。
至於康芮颱風路徑，氣象署氣象預報中心科長林伯東提到，康芮颱風路徑往南修正，未來也有可能往北或往南一點，若從南邊通過，對南部、東南部影響比較大，對北部、東北部影響稍微小一點，但這個颱風暴風半徑範圍大，對全台仍有影響，只不過康芮颱風是否登陸以及從何處登陸，仍然有不確定性存在。
康芮颱風最快明下午海警、週三陸警！風雨影響一次看
中央氣象署表示，康芮颱風接近台灣時間點大概從週二至週三，因為康芮颱風目前速度有加快，預估海警最快發布時間是明天下午至晚上；陸警時間則因颱風路徑有不確定性，甚至不確定是否登陸，如果朝台灣而來，陸警時間最快落在週三上午白天。
至於康芮颱風帶來的風雨影響，氣象署預報中心科長林伯東說，按照目前路徑，會出現豪大雨的就是東半部以及北部山區，如果康芮颱風通過台灣地區到西半部，緊接著颱風南邊將受到西南風影響，中南部在颱風通過後也會有明顯降雨發生。不過如果康芮颱風從東半邊通過，中南部降雨降雨較不明顯，但如果從更偏南邊通過的話，南部和中部降雨就要特別留意，還要持續觀察。
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