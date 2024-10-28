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▲康芮颱風路徑再修正往南偏了！中央氣象署今（28）日上午表示，最快明天下午發布海警，週三上午發布陸警。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風逐漸接近台灣，目前路徑往南修正，預計週四、週五影響最為劇烈，目前看起來影響台灣仍以第一套劇本為主。（圖／中央氣象署）

▲去年10月登陸台灣的小犬颱風造成多處地區停電災情。（圖／台電桃園營業處提供）

第21號颱風「康芮」來勢洶洶，上週末起各國預報模式紛紛轉向直撲台灣而來，對台灣威脅性大增。根據中央氣象署最新預報資料顯示，康芮颱風可能從台東或恆春半島一帶登陸再北轉，週四（31日）暴風圈籠罩全台。氣象專家賈新興表示，康芮颱風的路徑受到太平洋高壓主導，由於預報資料顯示明後兩天（10月29日至10月30日）太平洋高壓將持續西伸，導致康芮颱風直到侵台前後才開始北轉，「從現有的AI預測模式及各國天氣單位預估，康芮颱風接近台灣時，很可能強度達到中颱上限、甚至強烈颱風的等級」，颱風中心通過中央山脈後雖會減弱，但進入台灣海峽後持續往北走的過程，受到「狹管效應」影響，新竹以南地區也會出現明顯的強風，，強風豪雨威脅不亞於先前山陀兒颱風過境帶來的影響。則是太平洋高壓持續西伸，賈新興強調，，雨勢趨緩，如果速度沒有明顯變化，如果以10月侵台的颱風來看，往年數量還不少，，造成全國1人死亡，399人受傷，停電46萬5054戶，災情4077件，農業損失5億7595萬元，