第21號颱風「康芮」來勢洶洶，上週末起各國預報模式紛紛轉向直撲台灣而來，對台灣威脅性大增。根據中央氣象署最新預報資料顯示，康芮颱風可能從台東或恆春半島一帶登陸再北轉，週四（31日）暴風圈籠罩全台。氣象專家賈新興指出，根據最新AI數值預報模式顯示，康芮颱風登陸地點從花東交界一路到恆春半島都有可能，但三種劇本變化相當大，「但不論是哪種對台灣威脅幾乎無可避免，民眾一定要做好防颱準備！」
太平洋高壓主導路徑！康芮颱風侵台三種劇本
氣象專家賈新興表示，康芮颱風的路徑受到太平洋高壓主導，由於預報資料顯示明後兩天（10月29日至10月30日）太平洋高壓將持續西伸，導致康芮颱風直到侵台前後才開始北轉，依照目前預報資料顯示，颱風中心登陸地點以花東交界處機率最大，但太平洋高壓如果比較強，也可能往南修正到台東、恆春半島交界處，「高壓的強弱將是康芮颱風以哪種方式侵台的關鍵，目前變數仍多，預期明後兩天會更明確。」
「從現有的AI預測模式及各國天氣單位預估，康芮颱風接近台灣時，很可能強度達到中颱上限、甚至強烈颱風的等級」賈新興提出康芮颱風侵襲台灣有三種主要可能性：
第一種劇本：類似歐洲模式從花東交界登陸，此時位於北邊的北花蓮及宜蘭，受到地形與颱風環流交互作用影響，風雨將是最明顯地區，颱風中心通過中央山脈後雖會減弱，但進入台灣海峽後持續往北走的過程，受到「狹管效應」影響，新竹以南地區也會出現明顯的強風，且週四颱風籠罩台灣陸地，各地風雨都會相當明顯。
第二種劇本：康芮颱風路徑持續南修，不排除登陸或通過恆春半島後才北轉，此時路徑就與山陀兒颱風相當接近，不排除從西南部一帶登陸，強風豪雨威脅不亞於先前山陀兒颱風過境帶來的影響。
第三種劇本：則是太平洋高壓持續西伸，康芮颱風中心沒有登陸台灣，卻從巴士海峽通過後才沿著台灣海峽北轉，這樣的情形恐導致颱風一路從南部橫掃北上，在颱風強度沒有減弱的情況下，整個西半部地區風雨威脅相當大。
10月颱風數量不少！去年小犬颱風造成災情
賈新興強調，目前研判氣象署在明晚發布海上颱風警報機率非常高，週三（30日）緊接著發布陸上颱風警報，到了週四（31日）颱風暴風圈影響全台風雨最大，直到週五（1日）颱風才會逐漸遠離，雨勢趨緩，如果速度沒有明顯變化，康芮颱風應該還是算「10月颱」，而非11月才侵襲台灣。
如果以10月侵台的颱風來看，往年數量還不少，距離最近的則是去年（2023）10月5日中度颱風「小犬」曾掠過屏東鵝鑾鼻，造成全國1人死亡，399人受傷，停電46萬5054戶，災情4077件，農業損失5億7595萬元，民眾千萬不要輕忽秋颱的威力，及早做好防颱作業準備才行！
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氣象專家賈新興表示，康芮颱風的路徑受到太平洋高壓主導，由於預報資料顯示明後兩天（10月29日至10月30日）太平洋高壓將持續西伸，導致康芮颱風直到侵台前後才開始北轉，依照目前預報資料顯示，颱風中心登陸地點以花東交界處機率最大，但太平洋高壓如果比較強，也可能往南修正到台東、恆春半島交界處，「高壓的強弱將是康芮颱風以哪種方式侵台的關鍵，目前變數仍多，預期明後兩天會更明確。」
「從現有的AI預測模式及各國天氣單位預估，康芮颱風接近台灣時，很可能強度達到中颱上限、甚至強烈颱風的等級」賈新興提出康芮颱風侵襲台灣有三種主要可能性：
第一種劇本：類似歐洲模式從花東交界登陸，此時位於北邊的北花蓮及宜蘭，受到地形與颱風環流交互作用影響，風雨將是最明顯地區，颱風中心通過中央山脈後雖會減弱，但進入台灣海峽後持續往北走的過程，受到「狹管效應」影響，新竹以南地區也會出現明顯的強風，且週四颱風籠罩台灣陸地，各地風雨都會相當明顯。
第二種劇本：康芮颱風路徑持續南修，不排除登陸或通過恆春半島後才北轉，此時路徑就與山陀兒颱風相當接近，不排除從西南部一帶登陸，強風豪雨威脅不亞於先前山陀兒颱風過境帶來的影響。
第三種劇本：則是太平洋高壓持續西伸，康芮颱風中心沒有登陸台灣，卻從巴士海峽通過後才沿著台灣海峽北轉，這樣的情形恐導致颱風一路從南部橫掃北上，在颱風強度沒有減弱的情況下，整個西半部地區風雨威脅相當大。
10月颱風數量不少！去年小犬颱風造成災情
賈新興強調，目前研判氣象署在明晚發布海上颱風警報機率非常高，週三（30日）緊接著發布陸上颱風警報，到了週四（31日）颱風暴風圈影響全台風雨最大，直到週五（1日）颱風才會逐漸遠離，雨勢趨緩，如果速度沒有明顯變化，康芮颱風應該還是算「10月颱」，而非11月才侵襲台灣。
如果以10月侵台的颱風來看，往年數量還不少，距離最近的則是去年（2023）10月5日中度颱風「小犬」曾掠過屏東鵝鑾鼻，造成全國1人死亡，399人受傷，停電46萬5054戶，災情4077件，農業損失5億7595萬元，民眾千萬不要輕忽秋颱的威力，及早做好防颱作業準備才行！
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