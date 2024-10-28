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媒體報導台灣民眾黨主席柯文哲隨身碟內的帳冊引發外界關注。民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前表示，他的朋友是柯文哲募款金錢的經手人，之前被調查局要求說明，事後向林冠年表示覺得自己很衰、很倒楣，而友人的心聲也證實有隨身碟，民眾黨也該檢討對於外界質疑他們回應「謠言」這樣的說法。林冠年在25日在《新台灣加油》節目中被問到有朋友的名字在隨身碟中，林冠年說，朋友對他說覺得自己很衰、很倒楣，朋友接到調查局的電話，表示Excel檔案中有他的名字要求他到調查局說明，希望他解釋一下，他對調查局說他的確經手募款，是經手人，因為柯文哲常會募責任額，說黨部需要裝潢，而責任額絕對超過五個以上，找了五個人去對五個不同金主募款。林冠年說，至於錢都去了哪裡，經手人也覺得莫名其妙，他只能如實對調查局交待，告知柯文哲說錢要去哪裡，而友人對他說了這段過程，就證實有隨身碟、有經手人、有金額、有檔案，所以媒體報導的都是真的，他現在說的也經得起檢驗，柯文哲有看1.2億元的豪宅、有71位員工薪資浮報、民眾之聲的YouTube「抖內」金額進到木可，民眾黨當時回應外界的新聞稿還說那些都是「謠言」、「鬼故事」，真的應該檢討。林冠年說，小朋友在萬聖節是不給糖就搗蛋，柯文哲是「不給錢就搗蛋」，不給錢就去基隆、新竹、桃園搗蛋，所以柯文哲的選戰戰法很簡單，他也曾經說過他可以不要選，但他有辦法讓別人落選，這樣事情就都兜起來了，基隆市長謝國樑給糖吃，就沒人跟他搗蛋，現在甚至還有「售後服務」，在謝國樑面臨罷免時民眾黨表示力挺，因此他看謝國樑2026選舉也穩了，民眾黨不會有人跟他爭。