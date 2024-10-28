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▲白癡公主（如圖）3年前曾接獲粉絲阿妮投稿，阿妮在飯店裡上心靈課程時也不由自主地哭了起來，事後更有「特殊體質」的人解釋這個是在淨化。（圖／YouTube白癡公主的無碼專區）

百萬網紅「眾量級CROWD」的Andy老師與家寧26日宣布兩人已分手，並公告頻道將停止更新，不過就有網友發現家寧近期的怪異行徑，疑似是受到心靈課程的影響。實際上，白癡公主在3年前就曾拍片揭露這類課程，有網友向她投稿自己參與心靈課程的經驗，表示自己繳了1萬元後被帶到飯店裡和10幾位學員一起自主練習，過程中學員會啜泣、歇斯底里地大吼大叫，更有內部師姐稱這叫做「淨化」。白癡公主在3年前曾接到粉絲「阿妮」投稿，心靈課程的成員會透過交友軟體物色人選，雙方出來約會後，會先做心理測驗再用話術推人參加活動，阿妮當時繳了1萬元學費，並被帶到深坑一家飯店進行潛能開發課程，她透露，「一個團隊有10幾個人，共同開一間房在裡面自主練習」。阿妮回憶，當時坐在床上抱著枕頭聽其他人說話，但聽著聽著阿妮竟然流下眼淚，一開始只是小聲哭，到最後變成歇斯底里地大哭、大叫，隨後有一名自稱有特殊體質的學員解釋，「這是因為我們使用特殊能量，要把不好的東西趕走」，聽完後阿妮也覺得好了很多，宛如被淨化。白癡公主事後在網路上發現許多網友有參與類似課程，然而參加者的經驗都大同小異，更有人爆料這類心靈課程一階級是14萬，如果要上滿所有課程要花上百萬元，他們大多鎖定沒自信、有強烈缺陷的人，且加入之前還會被要求簽署保密條款。白癡公主指出，「心靈課程先把你批得一文不值，再重新建立自信，並宣稱生命有了突破性的轉變。」其他網友對心理課程「洗腦式」手法的分析，從心理學的角度來看，人類情緒是很容易被影響的，所以大家一起笑，也會跟著笑，大家一起哭，也會跟著哭。白癡公主則認為，目前生理跟心理學研究顯示，人腦有情緒中樞，因此給一點刺激讓參與者一起笑或哭不是一件難事。