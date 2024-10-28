我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央氣象署11時50分發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署10月28日10時30分發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

東北季風增強，不只北部今起明顯降溫，由於受到季風影響，中央氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭山區、大台北山區及台北市（南港區）有局部大雨發生的機率，影響時間預估至今晚，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。◾影響時間：28日上午至28日晚上◾大雨特報：基隆北海岸、台北市、新北市山區、宜蘭縣山區中央氣象署上午10時30分也發布陸上強風特報，由於東北風增強，今（28）晚起新竹至雲林沿海空曠地區、澎湖將有9至10級強陣風，馬祖也有8至9級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾多加注意。◾影響時間：28日上午至11月1日上午◾影響區域：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣