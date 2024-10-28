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立法院司法及法制委員會今（28）日邀請立法院秘書長周萬來備詢，同時邀請兩位律師列席備詢，卻引發國民黨立委翁曉玲質疑，為何沒先通知黨團？且其中一位律師，還是當時曾在憲法法庭針對「國會改革法案釋憲案」進行言詞辯論時，舉例狠酸翁曉玲的行政院代表律師之一李荃和，不過召委、民進黨立委鍾佳濱卻搬出法條，稱一切按照《憲法》。立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席，就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢，並審查及處理113年度中央政府總預算關於監察院主管預算凍結項目共6案。翁曉玲在質詢前先是提問，他看到今天出席名單裡，有邀請全國律師公會、司改會，但是這事情事前沒有通知國民黨團或是民眾黨團，質疑「我們也可以推薦公民團體啊？」鍾佳濱回應，如果是公聽會，就會有各黨團推薦例子，不過今天不是公聽會，今天是專案報告，通常根據《憲法》67條第二項，可以邀社會上關係人士到會備詢，召委本來就可以邀請，且這兩位都是以個人專業律師身份來參與，他們有各自專業資歷。翁曉玲還是不解，依照《憲法》可以邀請社會關係人士，所以就只有在兩位律師是符合專業？那其他就不見得是符合專業？且這兩位律師裡，其中有一位還是憲法法庭針對國會改革法案釋憲案進行言詞辯論時，行政院代表律師之一。「希望召委以後在主持議事時，要公平一點，」鍾佳濱則說，也希望國民黨可以同意公聽會，到時候可以推派代表。