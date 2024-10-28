康芮颱風持續朝台灣陸地前進，由於目前西北太平洋海溫仍高，未來康芮颱風仍有持續發展空間。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，先前康芮颱風發展速度比較慢，但從今（28）日起至明（29）日，康芮颱風將進入快速發展階段，強度有機會大幅度提升，直到週四（31日）最接近台灣時，將是強度最巔峰的時候，接近中度颱風上限甚至不排除跨越強颱等級，民眾千萬不可小覷。
康芮颱風準備變強大了！「靠近台灣至少中颱上限」
根據中央氣象署最新資料顯示，今日上午8時康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里，預期強度還有持續發展空間。
吳德榮表示，康芮颱風在接近台灣的過程中，海溫高、風切不大，前幾天結構調整後，預期今明兩天進入「快速發展期」，強度將會「猛爆型成長」，無論中心強度或是暴風圈都有機會持續擴大，接近台灣時恐怕「又大又強」，帶來的風雨威脅非常危險。
吳德榮說，雖然現階段各國模式都預估康芮颱風會朝台灣陸地逼近，但路徑預估變數、誤差仍然很大，從北部掠過到從巴士海峽通過都有可能，影響的情況就會天差地遠。「明後兩天將是康芮颱風侵台影響大小的關鍵時刻，重點在留意太平洋高壓強弱而定。」
康芮颱風還不一定撲台！路徑影響台灣大小程度不同
吳德榮指出，由於主導康芮颱風移動關鍵在高壓，從現有資料顯示，康芮颱風前進的速度相當穩定，並不會如同山陀兒颱風一樣在海面上有滯留的情形，比較好的狀況是康芮颱風路徑持續向南修正，從巴士海峽一帶通過後進入中國再北轉，對台灣影響可能是與東北風產生交互作用，有點類似上週北台灣雨下不停的情況，但影響比原先預期登陸會小很多。
反之，如果康芮颱風直接從花東甚至恆春半島登陸穿越台灣，受到地形影響颱風強度雖會快速減弱，不過因為康芮颱風的暴風圈相當寬廣，全台各地都可能被暴風圈籠罩，強風豪雨威脅很明顯，是後續必須密切觀察留意！
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根據中央氣象署最新資料顯示，今日上午8時康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里，預期強度還有持續發展空間。
吳德榮表示，康芮颱風在接近台灣的過程中，海溫高、風切不大，前幾天結構調整後，預期今明兩天進入「快速發展期」，強度將會「猛爆型成長」，無論中心強度或是暴風圈都有機會持續擴大，接近台灣時恐怕「又大又強」，帶來的風雨威脅非常危險。
吳德榮說，雖然現階段各國模式都預估康芮颱風會朝台灣陸地逼近，但路徑預估變數、誤差仍然很大，從北部掠過到從巴士海峽通過都有可能，影響的情況就會天差地遠。「明後兩天將是康芮颱風侵台影響大小的關鍵時刻，重點在留意太平洋高壓強弱而定。」
康芮颱風還不一定撲台！路徑影響台灣大小程度不同
吳德榮指出，由於主導康芮颱風移動關鍵在高壓，從現有資料顯示，康芮颱風前進的速度相當穩定，並不會如同山陀兒颱風一樣在海面上有滯留的情形，比較好的狀況是康芮颱風路徑持續向南修正，從巴士海峽一帶通過後進入中國再北轉，對台灣影響可能是與東北風產生交互作用，有點類似上週北台灣雨下不停的情況，但影響比原先預期登陸會小很多。
反之，如果康芮颱風直接從花東甚至恆春半島登陸穿越台灣，受到地形影響颱風強度雖會快速減弱，不過因為康芮颱風的暴風圈相當寬廣，全台各地都可能被暴風圈籠罩，強風豪雨威脅很明顯，是後續必須密切觀察留意！
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