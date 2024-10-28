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▲康芮颱風路徑再往南偏，逐漸接近台灣，週四、週五將會是影響最劇烈的時刻。（圖／中央氣象署）

▲氣象專家吳德榮表示，比較好的狀況是康芮颱風路徑持續向南修正，從巴士海峽一帶通過後進入中國再北轉，影響會比預期登陸的小很多。（圖/中央氣象署）

康芮颱風持續朝台灣陸地前進，由於目前西北太平洋海溫仍高，未來康芮颱風仍有持續發展空間。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，先前康芮颱風發展速度比較慢，根據中央氣象署最新資料顯示，今日上午8時康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里，預期強度還有持續發展空間。吳德榮表示，康芮颱風在接近台灣的過程中，海溫高、風切不大，前幾天結構調整後，吳德榮說，雖然現階段各國模式都預估康芮颱風會朝台灣陸地逼近，吳德榮指出，由於主導康芮颱風移動關鍵在高壓，從現有資料顯示，康芮颱風前進的速度相當穩定，反之，，是後續必須密切觀察留意！