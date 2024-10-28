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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫今（28）日一起上網路節目「中午來開匯」分享這段時間的心路歷程，被問到看到柯文哲被上銬的心情，陳智菡坦言很衝擊，但最難過的是，想像柯文哲到台大醫院加護病房探視父親的畫面，「真的很傷人」。陳智菡說，看到柯文哲被上銬心情當然很衝擊，覺得到底是犯了什麼天大的罪，要這樣被對待，而他明明知道沒有這件事，但因為他們還有很多工作要做，也盡量讓自己不要受到太大影響，甚至還請了他們攝影去拍這個歷史畫面，相信有一天會還柯文哲清白。陳智菡也透露，其實令他感到最難過的柯文哲探視柯爸的這個畫面，雖然沒有人真正看到那個畫面，但每每想到柯文哲過去式那麼好的台大醫生，再回去台大是用什麼裝扮，如果要上手銬，柯爸會有多衝擊，「想像這個畫面，真的好傷人。」許甫分享說，柯文哲第一次被無保請回後，即便知道檢方抗告，他還是交代說行程照排，他們當時都在想說都什麼時候了還在想行程，但柯文哲只有對一件事情情緒激動，就是擔心他被羈押後爸爸能否熬過這關，對爸爸病情一直都很關心。